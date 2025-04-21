Украинские фильмы о любви: чувственные, приключенческие, комедийные — для романтиков

Казалось бы, чувство любви универсально, и не важно, на каком языке ты разговариваешь, химия чувств не имеет национальных и расовых преград.

Но все же, в чем особенность украинского взгляда на влюбленность? Чтобы понять это, предлагаем посмотреть подборку лучших украинских фильмов о любви.

Мелодрамы, исторические, с привкусом фантастики и детектива — тебя ждет увлекательное погружение в вихрь настоящих страстей.

Современные украинские фильмы о любви: топ-7

Гуцулка Ксения

В 1939 году состоятельный американец украинского происхождения приезжает в Карпаты в поисках невесты, чтобы получить наследство. В волшебной атмосфере гор он встречает таинственную гуцулку Ксеню, и его планы неожиданно меняются. Сможет ли любовь преодолеть пропасть между двумя мирами? Музыка, мистика и магия Карпат переплетаются в этой невероятно увлекательной истории, которой мы начинаем нашу подборку украинских фильмов о любви.

F63.9 Болезнь любви

F63.9 Болезнь любви — украинская романтическая комедия о неожиданной любви между врачом-венерологом и космонавтом, которая разворачивается на фоне секретного космического эксперимента. Название фильма отсылает к классификации Всемирной организации здравоохранения, где любовь определена как психическое расстройство под кодом F63.9.

Секс и ничего личного

Застенчивый комик Сергей после неудачных отношений отправляется в Прагу, где его жизнь буквально переворачивается с ног на голову. Он попадает в водоворот небывалых страстей, соблазнов и открытий, которые помогут ему не только раскрыть свою сексуальность, но и обрести уверенность в себе. Но сможет ли он вернуть любимую? Комедийный украинский фильм о любви с пикантным привкусом!

Атлантида

В опустошенной войной Украине 2025 года бывший солдат Сергей пытается найти смысл жизни в мире, где человечность кажется потерянной. Но когда он встречает волонтерку Катю, которая занимается эксгумацией жертв конфликта, перед ним открывается шанс на искупление и надежду. Но сможет ли любовь победить боль прошлого?

Моя бабушка Фанни Каплан

Исторический украинский фильм о любви, замешанной на политических страстях. История женщины, которую привыкли называть террористкой — фильм открывает малоизвестные страницы жизни Фани Каплан, революционерки, осужденной за покушение на советского диктатора Ленина. Взгляд сквозь любовь и предательства позволяет увидеть в Фанни не только политическую фигуру, но и живого человека с ее особой собственной правдой и драмой.

Преданная

Виктория и Аделина — две девушки, связанные тайной прошлого: одна — госпожа, другая — служанка, но их судьбы тесно и таинственно переплетены. В мире, где любовь, ревность и преданность ходят рядом, им придется сделать выбор — следовать правилам общества или послушать, что говорит сердце. Как далеко они готовы зайти ради друг друга?

Стоп-Земля

Стоп-Земля — это тонкий и чувственный украинский фильм о любви, история взросления от режиссера Екатерины Горностай. Главная героиня, 16-летняя Маша, живет обычной жизнью киевской школьницы, но ее внутренний мир — это вихрь сомнений, тревог и мечтаний. Влюбленность, дружба и поиск себя переплетаются в ее буднях, превращая жизнь в честное, но такое уязвимое путешествие к взрослению.

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