Грудень — ідеальний час для морського відпочинку, коли в Україні холодно, а в теплих країнах можна купатися в морі з температурою води 20-25°C.

Ми обрали чотири різноманітні напрямки: два в Європі та два за її межами, де повітря прогрівається до +20-30°C — про них читай у матеріалі.

Де тепло в грудні на морі: Канарські острови (Іспанія)

Канарські острови — один з найтепліших куточків Європи взимку, з середньою температурою повітря +20-22°C і температурою води +20°C. Фуертевентура (один з островів Канарського архіпелагу) виділяється білими пісками та мінімальними опадами, ідеальна для релаксу на пляжах Корралехо чи Морро-Хабле.

Острови пропонують вулканічні ландшафти для піших прогулянок, дайвінг і свіжу рибу в місцевих ресторанах, а також відпочинок у теплому морі.



Де тепло в грудні на морі та можна купатися: Мальдіви

Мальдіви — тропічний рай з температурою повітря +28-30°C і океанською водою +28°C. Атоли (коралові острови) з кораловими рифами приваблюють дайверів своєю красою та неймовірним життям під водою.

Острови пропонують спа-процедури, свіжі морепродукти та екскурсії на безлюдні острови. Опинившись в архіпелазі, ти зможеш побачити понад сотню різних видів екзотичних птахів, понад 1000 видів риб, а також спробувати каякінг, віндсерфінг та багато іншого, що буде недоступним в Україні.



Де тепло в грудні: Дубай (ОАЕ)

Дубай — сучасний напрямок з діапазоном температури +25-28°C та +24°C води в Перській затоці в грудні. Пляжі Джумейра та Марина ідеальні для купання, а місто багате на хмарочоси, аквапарки та шопінг у ТРЦ.

Взимку комфортно гуляти пустелею чи відвідати Бурдж-Халіфу або мечеть Джумейру. Також можна організувати сафарі, покататися на верблюдах та лижах та квадроциклах у пустелі, як і покупатися та позагоряти на морі.



Де буде тепло в грудні на морі 2026: Тулум (Мексика)

Тулум — місто Мексики, що розташоване на Карибському узбережжі з температурою +27-30°C повітря та +26°C води, відомий руїнами майя та білими пляжами. Місце поєднує в собі тепло та відпочинок з екотуризмом: сеноти для плавання, джунглі та йога-ретрити. Ресторани пропонують свіжі тако та морепродукти .



Обирай місце за власними вподобаннями, та бронюй місця заздалегідь через наближення святкового сезону. Також не забудь перевірити візу та список вакцин, адже це важливо.

Раніше ми писали, куди поїхати взимку в Україні — найкращі локації для активного і спокійного відпочинку.

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