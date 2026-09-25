Коли весняні канікули у 2027 році: скільки відпочиватимуть школярі

Весняні канікули — це можливість на кілька днів забути про уроки, домашні завдання та ранні підйоми. Читай у матеріалі, коли будуть весняні канікули 2027 року в Україні та скільки триватиме відпочинок школярів.

Весняні канікули 2027: скільки триватимуть та коли

Якщо школа обере рекомендований період, весняний відпочинок для учнів триватиме орієнтовно з 22 до 28 березня 2027 року. Таким чином, школярі матимуть один тиждень без занять.

Однак остаточні дати варто уточнювати безпосередньо у своєму навчальному закладі. Графік може бути змінений протягом навчального року.

Коли весняні канікули в школі та школах України

Єдиного календаря, якого мають дотримуватися абсолютно всі школи, немає. Педагогічна рада закладу освіти може коригувати періоди відпочинку залежно від обставин.

На рішення школи, зокрема, можуть впливати безпекова ситуація, формат навчання, погодні умови та інші фактори, які позначаються на організації освітнього процесу.

Тому відповідь на питання, коли весняні канікули в школах України, для конкретної дитини може відрізнятися залежно від того, де вона навчається.

Орієнтовний період весняних канікул — 22–28 березня 2027 року. Зазвичай такий відпочинок триває близько тижня та припадає на кінець березня.

Перед плануванням поїздок чи інших справ батькам варто перевірити актуальний календар своєї школи. Точні дати можуть бути зазначені в електронному щоденнику або повідомлені класним керівником.

Що відомо про навчальний рік

Навчальний рік 2026/2027 триватиме до 30 червня 2027 року. При цьому дата завершення навчальних занять може відрізнятися залежно від рішення конкретної школи.

Так само не буде єдиної для всіх закладів дати проведення свята останнього дзвоника та початку літнього відпочинку.

Тож якщо ти плануєш заздалегідь організувати поїздку або дозвілля дитини, найкраще орієнтуватися на графік саме вашої школи.

Важливо: наведені дати весняних канікул є орієнтовними. Остаточний календар затверджує конкретний заклад освіти.

Раніше ми писали, що потрібно здавати на поліцейськогопісля 9 та 11 класів в Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!