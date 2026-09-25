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Коли весняні канікули у 2027 році: скільки відпочиватимуть школярі

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Вересня 2026, 16:00 2 хв.
Весняні канікули 2027 в Україні: коли школярі будуть відпочивати
Фото Pexels

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