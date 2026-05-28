Вино з білої акації: рецепт напою, про який усі будуть згадувати

Домашнє вино з білої акації має неповторний аромат — солодкий, квітковий, із легкими медовими нотами та відтінком пилку.
Але для того, щоб напій не став трав’янистим або занадто різким, важливо правильно підготувати квіти й не поспішати на жодному етапі.
Як правильно приготувати вино з акації – розповідаємо технологію і даємо рецепт.
Вино з цвіту акації: рецепт в домашніх умовах
Для вина підходить лише біла акація — робінія з колючками.
Збирати її краще у сонячний ранок, коли роса вже зійшла, а більшість квітів повністю розкрилися. Важливо, щоб суцвіття були свіжими й ароматними, без підсохлих пелюсток біля основи.
Не варто зривати акацію біля доріг чи промислових зон — запах пилу швидко переходить у напій.
Інгредієнти на приблизно 4,5 літра вина з акації
- 200–250 г квітів білої акації (повна літрова банка)
- 4 л води
- 1,12 кг цукру, по 280 г на 1 л води (можна трохи збільшити)
- 28 г лимонної кислоти або свіжий сік 4 лимонів
- винні дріжджі (за інструкцією) або закваска (з необроблених родзинок)
Як приготувати вино з білої акації
- Спочатку обриваєш усі зелені частини — це вкрай важливо, бо саме вони можуть дати неприємну гіркоту. Квіти не мий: просто легенько струсни їх від пилу й комах, щоб не змити той самий ароматний нектар, за який ми все це й робимо.
- Далі береш велику каструлю, вливаєш 3 літри води, додаєш половину цукру і даєш цьому всьому прокипіти кілька хвилин — у тебе виходить базовий сироп.
- Потім засипаєш квіти акації й на мінімальному вогні томиш приблизно 5 хвилин, не забуваючи періодично помішувати.
- Після цього просто накриваєш каструлю кришкою і залишаєш усе настоюватися на добу при кімнатній температурі — саме тут і народжується той квітковий аромат.
- Наступного дня проціджуєш рідину через марлю і добре відтискаєш квіти, щоб забрати максимум смаку.
- Потім додаєш лимонну кислоту, ще літр сирої нехлорованої води і винні дріжджі.
- Переливаєш усе в ємність для бродіння, але не під самий край — залиш місце для піни й газу. Далі ставиш гідрозатвор або просто натягуєш на горло банки медичну рукавичку з маленьким проколом.
- Після цього просто даєш часу зробити свою справу: залишаєш у темному місці при 18–27 градусах приблизно на місяць або трохи довше.
- Цукор додаєш поступово: першу частину — через 5 днів, другу — через 15. Коли рукавичка опадає, а на дні з’являється осад, акуратно знімаєш вино з осаду і переливаєш у чисту пляшку.
- І от тут ти вже не поспішаєш. Молоде вино відправляєш у холодильник або льох мінімум на 4 місяці, а краще — на пів року. Саме за цей час воно “дозріває”: смак стає м’якшим, аромат — глибшим і більш медовим.
У результаті отримуєш світло-золотисте вино з акації з ніжним квітковим смаком і міцністю приблизно 11–14%.
Його можна подати до столу на свято, приберегти для особливого моменту і здивувати напоєм навіть досвідченого знавця вин.
Редакція Вікон радить ставитися до споживання алкоголю розумно й не перевищувати безпечної дози. А за можливості віддавати перевагу здоровому способу життя.
