Вино з білої акації: рецепт напою, про який усі будуть згадувати

Домашнє вино з білої акації має неповторний аромат — солодкий, квітковий, із легкими медовими нотами та відтінком пилку.

Але для того, щоб напій не став трав’янистим або занадто різким, важливо правильно підготувати квіти й не поспішати на жодному етапі.

Як правильно приготувати вино з акації – розповідаємо технологію і даємо рецепт.

Вино з цвіту акації: рецепт в домашніх умовах

Для вина підходить лише біла акація — робінія з колючками.

Збирати її краще у сонячний ранок, коли роса вже зійшла, а більшість квітів повністю розкрилися. Важливо, щоб суцвіття були свіжими й ароматними, без підсохлих пелюсток біля основи.

Не варто зривати акацію біля доріг чи промислових зон — запах пилу швидко переходить у напій.

Інгредієнти на приблизно 4,5 літра вина з акації

200–250 г квітів білої акації (повна літрова банка)

4 л води

1,12 кг цукру, по 280 г на 1 л води (можна трохи збільшити)

28 г лимонної кислоти або свіжий сік 4 лимонів

винні дріжджі (за інструкцією) або закваска (з необроблених родзинок)

Як приготувати вино з білої акації

Спочатку обриваєш усі зелені частини — це вкрай важливо, бо саме вони можуть дати неприємну гіркоту. Квіти не мий: просто легенько струсни їх від пилу й комах, щоб не змити той самий ароматний нектар, за який ми все це й робимо. Далі береш велику каструлю, вливаєш 3 літри води, додаєш половину цукру і даєш цьому всьому прокипіти кілька хвилин — у тебе виходить базовий сироп. Потім засипаєш квіти акації й на мінімальному вогні томиш приблизно 5 хвилин, не забуваючи періодично помішувати. Після цього просто накриваєш каструлю кришкою і залишаєш усе настоюватися на добу при кімнатній температурі — саме тут і народжується той квітковий аромат. Наступного дня проціджуєш рідину через марлю і добре відтискаєш квіти, щоб забрати максимум смаку. Потім додаєш лимонну кислоту, ще літр сирої нехлорованої води і винні дріжджі. Переливаєш усе в ємність для бродіння, але не під самий край — залиш місце для піни й газу. Далі ставиш гідрозатвор або просто натягуєш на горло банки медичну рукавичку з маленьким проколом. Після цього просто даєш часу зробити свою справу: залишаєш у темному місці при 18–27 градусах приблизно на місяць або трохи довше. Цукор додаєш поступово: першу частину — через 5 днів, другу — через 15. Коли рукавичка опадає, а на дні з’являється осад, акуратно знімаєш вино з осаду і переливаєш у чисту пляшку. І от тут ти вже не поспішаєш. Молоде вино відправляєш у холодильник або льох мінімум на 4 місяці, а краще — на пів року. Саме за цей час воно “дозріває”: смак стає м’якшим, аромат — глибшим і більш медовим.

У результаті отримуєш світло-золотисте вино з акації з ніжним квітковим смаком і міцністю приблизно 11–14%.

Його можна подати до столу на свято, приберегти для особливого моменту і здивувати напоєм навіть досвідченого знавця вин.

Редакція Вікон радить ставитися до споживання алкоголю розумно й не перевищувати безпечної дози. А за можливості віддавати перевагу здоровому способу життя.

