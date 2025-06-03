Вино з троянди: рецепт напою, який здивує гостей

Вино можна робити з різних продуктів. Часто люди цікавляться, як зробити вино з троянди. Вон дійсно виходить смачним, але треба правильно його приготувати.

Читай у матеріалі про рецепт вина з троянди та що впливає на смак.

Вино з троянди: рецепт

Насамперед варто знати: щоб отримати якісний результат, важливо обрати правильний сорт квітів — підійдуть лише запашні троянди, вирощені без використання хімічних препаратів.

Ідеальними вважаються дикі троянди, чайно-гібридні сорти або перевірені домашні різновиди.

Процес створення напою включає кілька ключових етапів: підготовку пелюсток, бродіння та витримку готового вина. Стандартний набір інгредієнтів виглядає так:

1 літрова банка чистих пелюсток троянд

50 г родзинок

2 лимони

750–800 г цукру

1,5 л відфільтрованої води

Як приготувати вино із троянди

Спершу треба підготувати компоненти. Пелюстки обережно промити, з лимонів зняти цедру, вичавити сік. У скляну банку викласти пелюстки, засипати цукром. Через годину додати лимонний сік, цедру, родзинки та воду. Суміш добре перемішати.



Далі треба, щоб розпочався процес бродіння. Місткість, зазвичай це скляна банка, накрити гумовою рукавичкою з проколом або встановити гідрозамикач. Необхідно залишити простір у банці для утворення газу.

Зберігати у темному місці за температури близько +25°C. Через кілька днів розпочнеться активне бродіння — про це свідчитиме надута рукавичка. Процес триває в середньому 2 тижні, але може змінюватися залежно від умов.



Коли бродіння завершиться (рукавичка впаде, а пелюстки знебарвляться), вино треба процідити й перелити у чисту тару й щільно закоркувати. Зберігати у прохолодному приміщенні (до +15 °C) щонайменше 3-4 місяці. Якщо з’явиться осад, не лякайся — це природно, вино можна обережно перелити.



Трояндове вино здатне зберігатися до року, зберігаючи при цьому свій вишуканий аромат і ніжний смак.

Вікна не підтримують вживання алкоголю, а також нагадують, що надмірне споживання може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Вино можна робити з різних ягід та фруктів. Раніше ми розповідали, як приготувати сливове вино.

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