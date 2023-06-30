Потребує зусиль та часу, але результат — неймовірний! Як приготувати малинове вино: покроковий рецепт

Хорошим та смачним вином можна смакувати у будь-яку пору року. До речі, чи знав(-ла) ти, що домашнє вино готувати взагалі не складно, але воно потребує твого часу. А оскільки нині сезон малини — пропонуємо зробити вино саме з цих ягід.

Читай рецепт приготування малинового вина — у нашому матеріалі.

Малинове вино: покроковий рецепт

Для приготування вина з малини не потрібно багато інгредієнтів. За бажання, ти можеш збільшити чи зменшити пропорції продуктів, аби зробити необхідну кількість вина.

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Інгредієнти

1 кг малини;

500 г цукру;

1 л води.

Приготування

Передусім тобі необхідно перебрати малину, щоб не було гнилих чи пошкоджених ягід. Але не мий її, аби не змити дріжджі, що знаходяться на поверхні малини.

Пересипаємо ягоди у тару, яка підходить для бродіння і товчемо, перетворюючи їх в однорідну масу.

Додай 300 г цукру та 700 мл чистої води. Далі усе ретельно перемішай та закрий, встановивши гідрозамикач, і постав бродити малину у тепле місце.

Також пам’ятай, що тара, у яку ти залив(-ла) для бродіння однорідну масу має бути заповнена не більше, ніж на 70%.

Далі залиш усе бродити на 10 діб, але важливо один раз на день знімати кришку та перемішувати вміст тари.

По закінченню цього терміну переходимо до етапу фільтрації вина. Передусім, необхідно процідити вино з допомогою пластикової трубочки чи марлі від вичавків.

Перелий наше майбутнє вино у чистий бутель. 300 мл води та 100 г цукру змішай і додай до вина. Закрий усе гідрозамикачем і залиш бродити на три дні.

По закінченню цього терміну відкрий бутель та відлий з нього невелику кількість вина та розведи в ньому 100 г цукру, після чого вилий усе назад у тару.

Знову встанови гідрозамикач і постав бутель в тепле та темне місце на 25-60 днів. Та зауважимо, якщо вино бродитиме довше, аніж місяць — перелий його без осаду у чистий бутель.

По закінченню бродіння перелий вино з малини, фільтруючи його через пластикову трубку. Наповни бутель по вінця, герметично закрий і залиш напій дозрівати в темному і прохолодному місці.

Зберігати малинове вино потрібно у щільно закоркованих пляшках у прохолодному місці.

Нехай смакує!

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