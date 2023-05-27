Ніжний аромат і тонкий смак: як приготувати вино з полуниці в домашніх умовах

Тонкий аромат і ніжність полуничного вина — звучить казково, чи не так? Приготувати вино з полуниці можна навіть у домашніх умовах. Рецепт доволі простий, а смак такий вишуканий, що навіть дегустатори оцінять. Читай, як приготувати полуничне вино в нашому матеріалі.
Для полуничного вина тобі знадобиться небагато інгредієнтів — усього лише полуниця, вода та цукор. Якщо ти любиш і класичні смаки, то раніше ми розповідали, як приготувати вино з винограду.
Приготування вина з полуниці є процесом довгим, але вартим того. Для вина можна використати дрібну полуницю або пюре з неї. Також можна приготувати його на основі варення, так процес піде швидше.
З обладнання знадобляться лише гумові рукавички, трубочки і банки. На заготівлю вина потрібно менше, ніж година. Пропорції можна збільшувати, якщо хочеш приготувати більше вина з полуниці.
Знадобиться
Фото: Pexels
Для цього рецепту зовсім не потрібні горілка чи дріжджі. Саме це зробить вино ніжним та легким, десертним. Заздалегідь перебери полуницю, промий, прибери хвостики та просуши її на паперових рушниках.
Раніше ми розповідали, як приготувати вино з кульбаб.
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