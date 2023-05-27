Ніжний аромат і тонкий смак: як приготувати вино з полуниці в домашніх умовах

Тонкий аромат і ніжність полуничного вина — звучить казково, чи не так? Приготувати вино з полуниці можна навіть у домашніх умовах. Рецепт доволі простий, а смак такий вишуканий, що навіть дегустатори оцінять. Читай, як приготувати полуничне вино в нашому матеріалі.

Вино з полуниці: рецепт приготування в домашніх умовах

Для полуничного вина тобі знадобиться небагато інгредієнтів — усього лише полуниця, вода та цукор. Якщо ти любиш і класичні смаки, то раніше ми розповідали, як приготувати вино з винограду.

Приготування вина з полуниці є процесом довгим, але вартим того. Для вина можна використати дрібну полуницю або пюре з неї. Також можна приготувати його на основі варення, так процес піде швидше.

З обладнання знадобляться лише гумові рукавички, трубочки і банки. На заготівлю вина потрібно менше, ніж година. Пропорції можна збільшувати, якщо хочеш приготувати більше вина з полуниці.

Знадобиться

Полуниця — 2 кг

Вода — 2 л

Цукор — 1,5 кг

Для цього рецепту зовсім не потрібні горілка чи дріжджі. Саме це зробить вино ніжним та легким, десертним. Заздалегідь перебери полуницю, промий, прибери хвостики та просуши її на паперових рушниках.

Полуничне вино: технологія приготування

Зроби полуничне пюре. Для цього можна використати блендер чи м’ясорубку. Перелий пюре в банки чи пляшки, в яких бродитиме вино. Закип’яти воду в каструлі. Розчини в ній 800 г цукру, зменш вогонь та вари сироп. Дай сиропу охолонути та вилий його до полуничного пюре, розмішай. Горлечка пляшок замотай марлею та постав їх у тепле місце. За кілька днів додай решту цукру, розмішай та знову постав у тепле місце. На 10-14 день приготування вина проціди рідину в чисті банки. Накрий капроновою кришкою з дірочкою для трубки. Встав трубку, а другий її кінець занур у місткість з водою. За півтора місяця вино можна процідити та розлити в пляшки. Воно готове до споживання. Його можна настоювати довше, якщо хочеш більш міцний напій. Готово!

Раніше ми розповідали, як приготувати вино з кульбаб.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!