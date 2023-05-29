Вистачить аж до зими! Як приготувати полуничний компот та закрити його в банки

Якщо в тебе вдався сезон полуниці, не все можна пустити на варення. Приготуй і компот на зиму. Так ти ще довго відчуватимеш смак літа. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати компот із полуниці на зиму та закрити його в банки. Читай детальніше.

Компот із полуниці на зиму: рецепт

Полуничний компот дуже смачний та корисний. У ньому містяться вітаміни групи А, В, С, Е і К. Полуниця є антиоксидантом, тому допомагає боротися зі стресом та захищати клітини організму.

Влітку такий компот освіжає і бадьорить, а взимку нагадуватиме тобі про літо неймовірним смаком та користю. Адже полуницю взимку знайти нелегко. До речі, раніше ми розповідали, як приготувати вино з полуниці.

Пропорції рецепта розраховані на одну трилітрову банку. Якщо хочеш закрити більше компоту, збільшуй пропорції в кілька разів. Важливо використовувати фільтровану чи воду з пляшок, аби вода з-під крану не псувала смак компоту.

Знадобиться:

Полуниця — 500 г

Цукор — 200 г

Окріп — 2,5 л

Лимонна кислота — 1 ч.л.

Приготування

Полуницю перебери, помий, прибери хвостики. Банки помий водою з харчовою содою. А потім простерилізуй окропом. Кришки можна також стерилізувати окропом чи кип’ятити. У стерильні банки розклади полуницю. Висип цукор та лимонну кислоту. Закип’яти воду, вилий окріп у банку. Закрий банку кришкою. Переверни та потруси кілька разів, щоб цукор та лимонна кислота розподілилися рівномірно. Банку постав догори дном. Закутай її в плед і залиш охолоджуватися. Потім банки можна ставити в прохолодне місце.

Раніше ми розповідали, як приготувати компот з ягід та квітів.

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