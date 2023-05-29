Хватит аж до зимы! Как приготовить клубничный компот и закрыть его в банки

Если у тебя удался сезон клубники, не все можно пустить на варенье. Приготовь и компот на зиму. Так ты еще долго будешь чувствовать вкус лета. В нашем материале ты узнаешь, как приготовить компот из клубники на зиму и закрыть его в банки. Читай подробнее.
Клубничный компот очень вкусный и полезный. В нем содержатся витамины группы А, В, С, Е и К. Клубника является антиоксидантом, поэтому помогает бороться со стрессом и защищать клетки организма.
Летом такой компот освежает и бодрит, а зимой будет напоминать тебе о лете невероятным вкусом и пользой. Ведь клубнику зимой найти нелегко. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить вино из клубники.
Пропорции рецепта рассчитаны на одну трехлитровую банку. Если хочешь закрыть больше компота, увеличивай пропорции в несколько раз. Важно использовать фильтрованную или воду из бутылок, чтобы вода из-под крана не портила вкус компота.
Понадобится:
Приготовление
Раньше мы рассказывали, как приготовить компот из ягод и цветов.
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