Хватит аж до зимы! Как приготовить клубничный компот и закрыть его в банки

Если у тебя удался сезон клубники, не все можно пустить на варенье. Приготовь и компот на зиму. Так ты еще долго будешь чувствовать вкус лета. В нашем материале ты узнаешь, как приготовить компот из клубники на зиму и закрыть его в банки. Читай подробнее.

Компот из клубники на зиму: рецепт

Клубничный компот очень вкусный и полезный. В нем содержатся витамины группы А, В, С, Е и К. Клубника является антиоксидантом, поэтому помогает бороться со стрессом и защищать клетки организма.

Летом такой компот освежает и бодрит, а зимой будет напоминать тебе о лете невероятным вкусом и пользой. Ведь клубнику зимой найти нелегко. Кстати, раньше мы рассказывали, как приготовить вино из клубники.

Пропорции рецепта рассчитаны на одну трехлитровую банку. Если хочешь закрыть больше компота, увеличивай пропорции в несколько раз. Важно использовать фильтрованную или воду из бутылок, чтобы вода из-под крана не портила вкус компота.

Понадобится:

Клубника — 500 г

500 г Сахар — 200 г

200 г Кипяток — 2,5 л

2,5 л Лимонная кислота — 1 ч.л.

Приготовление

Клубнику перебери, помой, убери хвостики. Банки вымой водой с пищевой содой. А потом простерилизуй кипятком. Крышки можно стерилизовать кипятком или прокипятить. В стерильные банки разложи клубнику. Высыпь сахар и лимонную кислоту. Вскипяти воду, вылей кипяток в банки. Закрой банку крышкой. Переверни и потряси несколько раз, чтобы сахар и лимонная кислота распределились равномерно. Банку поставь вверх дном. Укутай ее в плед и оставь охлаждаться. Затем банки можно ставить в холодное место.

Раньше мы рассказывали, как приготовить компот из ягод и цветов.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!