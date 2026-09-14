Для тебе Війна в Україні

Росіяни атакували Ізюм КАБами: серед постраждалих — двомісячна дитина

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Вересня 2026, 10:00 2 хв.
Фото до: Обстріл Ізюма 14 вересня: росіяни вдарили КАБами, є постраждалі

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