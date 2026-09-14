Росіяни атакували Ізюм КАБами: серед постраждалих — двомісячна дитина

У ніч проти 14 вересня росіяни обстріляли місто Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед них — двомісячна дитина. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Російський удар по Ізюму: деталі

— 56-річний чоловік, 34-річна жінка та 2-місячна дитина постраждали в м. Ізюм внаслідок ворожого удару КАБами — зазначив посадовець.

Згодом стало відомо, що жінка та дитина дістали гостру реакцію на стрес. Інформації про їхній стан наразі не уточнювали.

Російський удар також спричинив руйнування житлової забудови. Чотири приватні домоволодіння зруйновані, ще п’ять приватних будинків пошкоджені. Унаслідок обстрілу також постраждали легкові автомобілі.

Наразі на місцях влучань працюють усі необхідні служби. Вони ліквідовують наслідки атаки та встановлюють остаточний масштаб пошкоджень.

Загалом уночі російські війська активно атакували Харківську область різними видами озброєння. Зафіксовано застосування 10 КАБів, трьох безпілотників типу Молнія, двох FPV-дронів та 152 БпЛА, тип яких наразі встановлюється.

Також ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Головне фото: Олег Синєгубов.

Раніше ми писали, що РФ вдарила дроном по будинку в Конотопі — читай в матеріалі про наслідки обстрілу міста.

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