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Обрізка плетистої троянди восени: як правильно проводити, коли і що для цього знадобиться

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Жовтня 2026, 10:00 2 хв.
обрізка троянди
Фото Pexels

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