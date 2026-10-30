Обрізка плетистої троянди восени: як правильно проводити, коли і що для цього знадобиться

Кожен пишний та різнобарвний сад, певно, не обходиться без плетистої троянди. Ця рослина має розкішний вигляд, та ще й часто слугує декоруванням паркану, бесідки чи чогось іншого.

Восени настає час обрізки троянд на зиму. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як проводиться обрізка плетистої троянди восени — читай про найважливіші етапи.

Обрізка плетистої троянди восени: поради, як правильно обрізати

Обрізати троянди потрібно для кількох цілей — спрощення укриття на зиму, стимуляції росту нових пагонів у майбутньому, для рівномірного провітрювання та освітлення куща, підвищення стійкості до холоду та шкідників, появи пагонів для розмноження.

Троянди, яким понад два роки, потребують регулярного обрізування пагонів. Оптимальним терміном для початку вкорочення пагонів є перші заморозки, тобто, коли температура повітря вночі сягне -3°C протягом кількох днів поспіль. Найчастіше, це середина або кінець жовтня.

У теплі дні не можна обрізувати плетисті троянди, адже вони ще у фазі активного росту, а тому нові пагони можуть виростати навіть у вересні чи на початку жовтня. Для вдалого обрізування потрібно припиняти підживлювати кущ ще з серпня.

З інструментів тобі знадобляться такі: садовий ніж або секатор, садова пилка, щільні рукавички, граблі, антисептик для ножа чи секатора, засіб для знезараження пагонів. Для обробки зрізів ти можеш використати садовий вар або розчин мідного купоросу.

Якщо під рукою садового вару чи мідного купоросу немає, замість них можна використовувати марганцівку, товчене вугілля з комина.

Як правильно обрізати плетисту троянду

Продезінфікуй та підточи усі садові інструменти, які збираєшся використати. Вкороти кущ на третину, пагони спрямуй так, аби троянда була 40-50 см угору. Зріж сухі, гнилі, хворі, старі пагони. Також зріж пагони, що ростуть всередину плетистої троянди. Біля коріння прибери молоді пагони. Зрізи потрібно робити навскіс під кутом 45°C, відстань від бруньки має бути хоча б 1 см. Прибери зайве сухе листя, особливо біля коріння. Залиш на плетистій троянді 5-7 свіжих цьогорічних пагонів. Оброби місця зрізів садовим варом, аби запобігти розвитку інфекцій куща.

Раніше ми розповідали, як доглядати за трояндами у саду восени.

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