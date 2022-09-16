Королеві квітів треба піклування: як доглядати за трояндами восени

Ця квітка здавна вважалася об’єктом захоплення і поклоніння. Саме тому її обрали символом кохання.

Троянда — доволі примхлива рослина, тому догляд за трояндами восени дуже важливий. Як правильно обрізати троянди після цвітіння, читай у матеріалі.

Догляд за трояндами восени

Щоб насолоджуватися їхнім цвітінням після морозів та снігу, необхідно правильно підготувати всі умови для зимівлі та розібратися, як обрізати троянди на зиму.

Зараз також дивляться

За відсутності належного підрізання на трояндах можуть з’являтися нові бутони просто посеред зими, що наступного сезону призведе до виснаження і загибелі рослини.

Як доглядати за трояндами восени

У вересні рослину необхідно менше поливати, а також варто припинити розпушувати ґрунт. Це має припинити ріст нового коріння та пришвидшить його дозрівання.

Потрібно очистити ґрунт навколо троянд від бур’янів і сміття.

Починаючи з середини жовтня, рекомендується обірвати листя на висоту 15-20 см і недозрілі пагони.

Підживлюй рослину фосфорно-калійними добривами, які гальмують ріст куща, прискорюють здерев’яніння пагонів і збільшують стійкість троянд до морозів.

Можеш удобрювати троянду компостом і попелом. Забороняється вносити азот.

Перед заморозками або на початку зими приступаємо до підгортання троянд. Підгортаємо на висоту до 25-30 см. Землю для підгортання краще принести з іншого місця, а не згрібати біля рослини — це може пошкодити коріння. Не рекомендується для підгортання використовувати тирсу чи пісок, бо вони будуть утримувати вологу.

Як правильно обрізати троянди після цвітіння

Обрізати троянди потрібно наприкінці жовтня. У цей день має бути багато сонця та мало вітру. Обрізай бутони, що відцвіли, а також слабкі й хворі пагони.

Слід обрізати всі непотрібні гілки у центрі куща. Це робиться для того, щоб світло та повітря більше потрапляли в кущ. А ось деякі здорові пагони зрізають до живого, щоб троянда могла краще розмножитися.

Троянди, які відцвіли, теж обрізай. Завдяки цьому рослина збереже більше сил на цвітіння та зростання.

Якщо обрізаєш троянди з великими квітками, потрібно почати зі стебла з квіткою. Зрізай ті гілки та квіти, які будуть з неповним листям.

Багатоквіткові троянди теж потрібно обрізати. Зрізай усі суцвіття над першим листком.

Пам’ятай, що правильне обрізання формує весь кущ. Щоб твій кущ був пишним, зріз варто робити над зовнішньою брунькою.

Ніколи не обрізай гілку нижче, ніж це необхідно. Також не обрізай більше, ніж один – два довгих пагони одного куща. Інакше ризикуєш послабити троянду і частково позбавити її нового листя.

А щоб винагородити себе та свою родину за старання біля городу та саду, спробуй нові рецепти українського борщу: три рецепти червоного борщу, які тобі точно сподобаються!

Підписуйся на наш Telegram та слідкуй за новинами України та світу!