Королеві квітів треба піклування: як доглядати за трояндами восени

Ця квітка здавна вважалася об’єктом захоплення і поклоніння. Саме тому її обрали символом кохання.
Троянда — доволі примхлива рослина, тому догляд за трояндами восени дуже важливий. Як правильно обрізати троянди після цвітіння, читай у матеріалі.
Щоб насолоджуватися їхнім цвітінням після морозів та снігу, необхідно правильно підготувати всі умови для зимівлі та розібратися, як обрізати троянди на зиму.
За відсутності належного підрізання на трояндах можуть з’являтися нові бутони просто посеред зими, що наступного сезону призведе до виснаження і загибелі рослини.
А щоб винагородити себе та свою родину за старання біля городу та саду, спробуй нові рецепти українського борщу: три рецепти червоного борщу, які тобі точно сподобаються!
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