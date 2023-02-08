З якою групою інвалідності випускають за кордон і які для цього потрібні документи

Під час мобілізації в Україні чоловіки, які досягли призовного віку (від 18 до 60 років), не мають права на перетин кордону.

Обмеження стосуються майже всіх чоловіків, які є громадянами України. Однак, винятки в таких ситуаціях існують. З якою групою інвалідності випускають за кордон — читай в матеріалі.

Чи можуть чоловіки з інвалідністю перетинати кордон у 2023 році

За словами адвоката Мар’яна Сащука, виїзд чоловіків з інвалідністю за кордон — можливий. Особи з інвалідністю (незалежно від групи) мають право на виїзд з України за наявності одного з документів, які підтверджують інвалідність.

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З якою групою інвалідності можна перетинати кордон

За словами експерта, виїжджати з країни особам з інвалідністю можна тільки із наявністю документів, які підтверджують статус. Тобто, можна виїжджати чоловікам з інвалідністю таких груп:

І;

ІІ;

ІІІ групи.

Документи для виїзду чоловіків з інвалідністю:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, форма первинної облікової документації № 157-1/о (від 28 жовтня — вилучено);

пенсійне посвідчення або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України, у яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

З якою групою інвалідності випускають за кордон: важливі уточнення

Однак, що стосується другого пункту, то, за словами експерта, нещодавно уряд виключив довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) з переліку документів, необхідних українцям для перетину кордону.

Зазначимо, що на днях в Україні продовжили дію воєнного стану і мобілізацію. Верховна Рада пролонгувала строк на 90 днів з 19 лютого.

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