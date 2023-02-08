З якою групою інвалідності випускають за кордон і які для цього потрібні документи

Під час мобілізації в Україні чоловіки, які досягли призовного віку (від 18 до 60 років), не мають права на перетин кордону.
Обмеження стосуються майже всіх чоловіків, які є громадянами України. Однак, винятки в таких ситуаціях існують. З якою групою інвалідності випускають за кордон — читай в матеріалі.
За словами адвоката Мар’яна Сащука, виїзд чоловіків з інвалідністю за кордон — можливий. Особи з інвалідністю (незалежно від групи) мають право на виїзд з України за наявності одного з документів, які підтверджують інвалідність.
За словами експерта, виїжджати з країни особам з інвалідністю можна тільки із наявністю документів, які підтверджують статус. Тобто, можна виїжджати чоловікам з інвалідністю таких груп:
Однак, що стосується другого пункту, то, за словами експерта, нещодавно уряд виключив довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) з переліку документів, необхідних українцям для перетину кордону.
Зазначимо, що на днях в Україні продовжили дію воєнного стану і мобілізацію. Верховна Рада пролонгувала строк на 90 днів з 19 лютого.
Раніше ми розповідали, що буде у випадку неявки у військкомат.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!