З якою групою інвалідності випускають за кордон і які для цього потрібні документи

Під час мобілізації в Україні чоловіки, які досягли призовного віку (від 18 до 60 років), не мають права на перетин кордону.

Обмеження стосуються майже всіх чоловіків, які є громадянами України. Однак, винятки в таких ситуаціях існують. З якою групою інвалідності випускають за кордон — читай в матеріалі.

Чи можуть чоловіки з інвалідністю перетинати кордон у 2026 році

Виїзд чоловіків з інвалідністю за кордон — можливий. Особи з інвалідністю (незалежно від групи) мають право на виїзд з України за наявності одного з документів, які підтверджують інвалідність.

Порядок виїзду регламентується Правилами перетинання державного кордону громадянами України.

З якою групою інвалідності можна перетинати кордон

За словами експерта, виїжджати з країни особам з інвалідністю можна тільки із наявністю документів, які підтверджують статус. Тобто, можна виїжджати чоловікам з інвалідністю таких груп:

І;

ІІ;

ІІІ групи.

Документи для виїзду чоловіків з інвалідністю:

Під час перетину державного кордону чоловіки віком від 18 до 60 років на вимогу прикордонників повинні пред’явити документи, які підтверджують особу, інвалідність та відповідний військовий статус.

Зокрема, необхідно мати:

закордонний паспорт; посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю; пенсійне посвідчення; довідку для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію або соціальну допомогу, затверджену Міністерством соціальної політики України; військово-обліковий документ із відповідною відміткою; документ, який підтверджує зняття особи з військового обліку.

Водночас варто врахувати важливу зміну: довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) більше не є документом, яким чоловіки призовного віку можуть підтвердити інвалідність під час перетину кордону. Тому потрібно мати документи, передбачені чинними правилами.

Раніше ми розповідали про групи інвалідності в Україні: які існують та хто може отримати.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!