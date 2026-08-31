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З якою групою інвалідності випускають за кордон і які для цього потрібні документи

Анна Голішевська, редакторка сайту 31 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
з якою групою інвалідності можна перетинати кордон
Фото Unsplash

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