Групи інвалідності в Україні: які існують та хто може отримати

В Україні встановлені три групи інвалідності. Люди з інвалідністю мають право на різні пільги. Залежно від тяжкості стану людини, їй призначають різну групу інвалідності.

Читай у матеріалі про групи в інвалідності в Україні та як розібратися з категоріями.

Групи інвалідності в Україні: які існують

У МОЗ розповідають, що I, II чи III групу інвалідності встановлюють особам, у яких присутні анатомічні дефекти. Крім цього, люди, які отримують групи інвалідності, мають також інші незворотні порушення функцій органів і систем організму, стани та захворювання з урахуванням порушення функцій організму людини та обмеження її життєдіяльності.

Ці порушення можуть бути спричинені захворюваннями або бути наслідком травм, або вродженими вадами.

I група інвалідності: що відомо

І група інвалідності має підгрупи А і Б. Люди, які отримують цю групу мають найважчий стан здоровʼя: вони не здатні до самообслуговування або лише частково здатні. Також потребують постійного стороннього нагляду/догляду/допомоги.

I групу інвалідності отримують люди, які нездатні до:

самообслуговування;

самостійного пересування;

орієнтації (дезорієнтація);

спілкування;

контролювання своєї поведінки;

навчання тощо.

II група інвалідності: що відомо

Люди, які мають значне обмеження життєдіяльності, але можуть обслуговувати себе самостійно і їм не потрібен постійний нагляд/догляд/допомога, можуть отримати II групу інвалідності.

Цю групу надують тим, хто має значні обмеження:

самообслуговування (людина не може обійтися без спеціальних засобів, що їй допомагають, або допомоги інших осіб);

самостійного пересування;

здібностей до навчання, роботи, орієнтації або до спілкування;

здатності частково чи повністю контролювати свою поведінку.

III група інвалідності: що відомо

Люди, що отримують III групу інвалідності, мають помірні функціональні порушення й обмеження життєдіяльності. Вони потребують соціальної допомоги і соціального захисту.

Отримати III групу інвалідності людина може, якщо має обмеження:

самообслуговування (людина потребує використання допоміжних засобів);

самостійного пересування (пересування потребує багато часу);

навчання (можуть навчатися у загальноосвітніх закладах за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу або за допомоги інших осіб);

праці (частково втрачають можливість для повноцінної трудової діяльності);

орієнтації, спілкування;

контролювання поведінки (частково контролюють в особливих умовах).

Люди з інвалідністю III групи можуть навчатися та працювати, але якщо вони будуть забезпечені засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, проходження реабілітації.

Яку саме групу інвалідності отримає людина, вирішується на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Нагадаємо, що відтепер інвалідність можна отримати незалежно від місця перебування.

