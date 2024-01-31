Друга група інвалідності — повний перелік захворювань та хто має право на отримання

В Україні, за даними станом на вересень 2023 року, три мільйони людей з інвалідністю. Їхня кількість через повномасштабну війну продовжує зростати. Однак ситуація з призовом на військову службу може торкнутися і тих, хто має інвалідність. Читай у матеріалі, який перелік захворювань на інвалідність 2 групи.
Підставами для встановлення другої групи інвалідності в Україні є важкі функціональні порушення в організмі, що можуть бути зумовленими захворюваннями, набутими чи вродженими травмами. Ці порушення найчастіше створюють дискомфорт чи обмежують життєдіяльність.
Інвалідність можна підтвердити в органах проведення медико-соціальної експертизи. Там визначають ступінь обмеження життєдіяльності, причину, час настання, групу, заходи профілактики тощо.
Раз на рік, незалежно від групи інвалідності, люди мають проходити повторну медичну комісію. Людям з анатомічними дефектами, незворотніми порушеннями органів і систем в організмі, ампутацією кінцівок та людям пенсійного віку інвалідність встановлюється безстроково.
Друга група інвалідності має бути встановлена людям з:
Раніше ми розповідали про мобілізацію людей з інвалідністю 3 групи.
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