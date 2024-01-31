Друга група інвалідності — повний перелік захворювань та хто має право на отримання

В Україні, за даними станом на вересень 2023 року, три мільйони людей з інвалідністю. Їхня кількість через повномасштабну війну продовжує зростати. Однак ситуація з призовом на військову службу може торкнутися і тих, хто має інвалідність. Читай у матеріалі, який перелік захворювань на інвалідність 2 групи.

Друга група інвалідності: перелік захворювань

Підставами для встановлення другої групи інвалідності в Україні є важкі функціональні порушення в організмі, що можуть бути зумовленими захворюваннями, набутими чи вродженими травмами. Ці порушення найчастіше створюють дискомфорт чи обмежують життєдіяльність.

Інвалідність можна підтвердити в органах проведення медико-соціальної експертизи. Там визначають ступінь обмеження життєдіяльності, причину, час настання, групу, заходи профілактики тощо.

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Раз на рік, незалежно від групи інвалідності, люди мають проходити повторну медичну комісію. Людям з анатомічними дефектами, незворотніми порушеннями органів і систем в організмі, ампутацією кінцівок та людям пенсійного віку інвалідність встановлюється безстроково.

Друга група інвалідності має бути встановлена людям з:

відсутністю легені та хронічною дихальною недостатністю II ступеня через патологічні зміни другої легені;

стійким повним птозом на обох очах після усіх видів відновлювального лікування;

паралічем верхньої чи нижньої кінцівки;

вираженим верхнім або нижнім парапарезом, вираженим геміпарезом;

значними дефектами черепа (60 кв. см і більше), які не заміщені аутотканиною;

куксами плеча чи передпліччя за помірного порушення функції іншої верхньої кінцівки: наприклад, привідної контрактури плечового суглоба І-II ст., деформувального артрозу ліктьового суглоба І-II ст., деформувального артрозу променево-зап’ястного суглоба І-II ст., кукси кисті або передпліччя і кукси гомілки;

екзартикуляцією верхньої кінцівки в плечовому суглобі; екзартикуляцією стегна;

куксою верхньої та нижньої кінцівки та відсутністю зору (може бути на одне око) або глухотою;

короткою куксою стегна без можливості протезування; куксою обох гомілок;

хибною куксою нижньої кінцівки або стоп на рівні суглоба Шопара за відсутності можливості реабілітації та протезування;

анкілозом кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба (ПФС II);

двобічним коксартрозом (III-IV ст.);

каловою (сечовою) норицею, неприроднім заднім проходом за неефективності або наявності протипоказань до оперативного втручання;

куксою стегна при помірному порушенні рухових чи статичних функцій іншої нижньої кінцівки (деформувальним артрозом кульшового суглоба І-II ст., неправильно зрослим переламом стегнової кістки зі скривленням осі, укороченням кінцівки на 2-3 см, фіброзним анкілозом колінного суглоба, помірною контрактурою колінного суглоба, помірною контрактурою гомілковоступневого суглоба, порушеннями функцій суглоба II ст.), куксою обох гомілок, анкілозом кульшового суглоба з помірним порушенням функції другого кульшового суглоба, порушенням функції суглоба II-III ст., двобічним коксартрозом;

після ендопротезування двох кульшових чи двох колінних суглобів;

цирозом печінки з гепатоспленомегалією і портальною гіпертензією III ступеня за неефективності реабілітаційних заходів;

синдромом Паркінсона внаслідок хвороби Паркінсона або вторинного паркінсонізму з вираженими акінетико-ригідним, дискінетичним та постуральним синдромами;

цукровим діабетом (середнього або важкого перебігу) з ампутацією нижньої кінцівки на рівні верхньої третини гомілки та вище;

після трансплантації внутрішніх органів за умови сприятливого перебігу післяопераційного періоду;

психічними захворюваннями, інвалідність внаслідок яких триває понад 10 років;

паралічем або вираженим парезом однієї кінцівки, поєднаним з глухотою або відсутністю зору на одне око, або помірною афазією, або помірними розладами функції тазових органів;

деформацією грудної клітини внаслідок резекції п’яти та більше ребер за наявності легеневої недостатності II ступеня;

єдиною ниркою, що функціонує, за наявності хронічної ниркової недостатності III ступеня.

Раніше ми розповідали про мобілізацію людей з інвалідністю 3 групи.

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