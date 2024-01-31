Вторая группа инвалидности — полный перечень заболеваний и кто имеет право на получение

В Украине, по данным на сентябрь 2023, три миллиона человек с инвалидностью. Их количество из-за полномасштабной войны продолжает расти. Однако ситуация с призывом на военную службу может затронуть и тех, кто имеет инвалидность. Читай в материале, какой перечень заболеваний на инвалидность 2 группы.

Вторая группа инвалидности: перечень заболеваний

Основанием для установления второй группы инвалидности в Украине являются тяжелые функциональные нарушения в организме, которые могут быть вызваны заболеваниями, приобретенными или врожденными травмами. Эти нарушения часто создают дискомфорт либо ограничивают жизнедеятельность.

Инвалидность можно подтвердить в органах медико-социальной экспертизы. Там определяют степень ограничения жизнедеятельности, причину, время наступления, группу, меры профилактики и т.д.

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Каждый год, независимо от группы инвалидности, люди должны проходить повторную медицинскую комиссию. Людям с анатомическими дефектами, необратимыми нарушениями органов и систем в организме, ампутацией конечностей и людям пенсионного возраста инвалидность устанавливается бессрочно.

Вторая группа инвалидности должна быть установлена людям с:

отсутствием легкого и хронической дыхательной недостаточностью II степени из-за патологических изменений второго легкого;

стойким полным птозом на обоих глазах после всех видов восстановительного лечения;

параличом верхней или нижней конечности;

выраженным верхним или нижним парапарезом, выраженным гемипарезом;

значительными дефектами черепа (60 кв. см и более), которые не замещены аутотканью;

культями плеча или предплечья при умеренном нарушении функции второй верхней конечности: например, приводной контрактуры плечевого сустава I-II ст., деформирующего артроза локтевого сустава I-II ст., деформирующего артроза лучезапястного сустава I-II ст., культи кисти или предплечья и культи голени;

экзартикуляцией верхней конечности в плечевом суставе; экзартикуляцией бедра;

культей верхней и нижней конечности и отсутствием зрения (может быть на один глаз) или глухотой;

короткой культей бедра без возможности протезирования; культей обеих голеней;

ложной культей нижней конечности или стоп на уровне сустава Шопара при отсутствии возможности реабилитации и протезирования;

анкилозом тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава (ПФС II);

двусторонним коксартрозом (III-IV ст.);

каловым (мочевым) свищем, неестественным задним проходом при неэффективности или наличии противопоказаний к оперативному вмешательству;

культей бедра при умеренном нарушении двигательных или статических функций другой нижней конечности (деформирующим артрозом тазобедренного сустава I-II ст., неправильно сросшимся переломом бедренной кости с искривлением оси, укорочением конечности на 2-3 см, фиброзным анкилозом умеренной контрактуры голеностопного сустава, нарушениями функций сустава II ст.), культей обеих голеней, анкилозом тазобедренного сустава с умеренным нарушением функции второго тазобедренного сустава, нарушением функции сустава II-III ст., двусторонним коксартрозом;

после эндопротезирования двух тазобедренных или двух коленных суставов;

циррозом печени с гепатоспленомегалией и портальной гипертензией III степени из-за неэффективности реабилитационных действий;

синдромом Паркинсона вследствие болезни Паркинсона или вторичного паркинсонизма с выраженными акинетико-ригидным, дискинетическим и постуральным синдромами;

сахарным диабетом (среднего или тяжелого течения) с ампутацией нижней конечности на уровне верхней трети голени и выше;

после трансплантации внутренних органов при благоприятном течении послеоперационного периода;

психическими заболеваниями, инвалидность в результате которых длится более 10 лет;

параличом или выраженным парезом одной конечности, соединенным с глухотой или отсутствием зрения на один глаз, или умеренной афазией, или умеренными расстройствами функции тазовых органов;

деформацией грудной клетки вследствие резекции пяти и более ребер при наличии легочной недостаточности II степени;

единственной функционирующей почкой при наличии хронической почечной недостаточности III степени.

Раньше мы рассказывали о мобилизации людей с инвалидностью 3 группы.

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