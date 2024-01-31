Вторая группа инвалидности — полный перечень заболеваний и кто имеет право на получение

В Украине, по данным на сентябрь 2023, три миллиона человек с инвалидностью. Их количество из-за полномасштабной войны продолжает расти. Однако ситуация с призывом на военную службу может затронуть и тех, кто имеет инвалидность. Читай в материале, какой перечень заболеваний на инвалидность 2 группы.
Основанием для установления второй группы инвалидности в Украине являются тяжелые функциональные нарушения в организме, которые могут быть вызваны заболеваниями, приобретенными или врожденными травмами. Эти нарушения часто создают дискомфорт либо ограничивают жизнедеятельность.
Инвалидность можно подтвердить в органах медико-социальной экспертизы. Там определяют степень ограничения жизнедеятельности, причину, время наступления, группу, меры профилактики и т.д.
Каждый год, независимо от группы инвалидности, люди должны проходить повторную медицинскую комиссию. Людям с анатомическими дефектами, необратимыми нарушениями органов и систем в организме, ампутацией конечностей и людям пенсионного возраста инвалидность устанавливается бессрочно.
Вторая группа инвалидности должна быть установлена людям с:
Раньше мы рассказывали о мобилизации людей с инвалидностью 3 группы.
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