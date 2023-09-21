Почти каждый десятый из нас! В Украине значительно возросло количество людей с инвалидностью

Каждый день война калечит не только наши души, но прежде всего тех, кто нас защищает, живет на линии столкновения, страдает от подлых ударов россиян или по другим причинам.

Количество людей с инвалидностью в Украине растет быстрыми темпами. Читай в нашем материале подробнее — сколько в Украине людей с инвалидностью.

Сколько в Украине людей с инвалидностью — обновленные данные

Министр социальной политики Оксана Жолнович во время открытия восстановленного Всеукраинского центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью сообщила, сколько людей с инвалидностью сейчас в Украине.

Сейчас также смотрят

В Украине 3 млн человек с инвалидностью. Было 2,7 млн. За полтора года мы видим прирост примерно в 300 тыс., — сообщила Жолнович.

Кроме того, Жолнович рассказала, что в Украине сейчас не хватает специалистов по реабилитации, а также мест, где эту реабилитацию можно было бы пройти. Людям нужно восстанавливать функциональность, ведь их количество продолжает расти.

Досадно, что средств на ремонт, восстановление и строительство реабилитационных центров для людей с инвалидностью не остается из-за расходов на оборону, о чем также заявила Оксана Жолнович.

Помочь развитию этого направления в Украине могут международные партнеры и организации. Уровень ампутаций в Украине достиг количества во время Первой мировой войны. Об этом сообщал The Wall Street Journal.

По цифрам, которые приводят в материале, это от 20 до 50 тыс. человек, потерявших одну или более конечностей. Стоимость протезирования иногда может достигать €50 тыс., а суммы, которые получают военные или гражданские во время ранения, этого покрыть не способны.

Раньше мы рассказывали, как объяснить ребенку, почему у человека нет конечности.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.