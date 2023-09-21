Война в Украине

Почти каждый десятый из нас! В Украине значительно возросло количество людей с инвалидностью

Анастасия Грубрина, редактор сайта 21 сентября 2023, 19:00
В Україні понад 3 млн людей з інвалідністю — оновлені дані
Фото: Pexels

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