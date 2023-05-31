Чтобы в будущем жить в здоровом инклюзивном обществе: как говорить с детьми об инвалидности

Несмотря на то, что Украина уже много лет развивает инклюзивность, украинцам до сих пор “неудобно” говорить на такие темы. Часто родители не знают, как правильно объяснить ребенку, почему у человека инвалидность или он потерял конечность.

К сожалению, из-за полномасштабного вторжения России в Украину, постоянных вражеских обстрелов и разрушений, уровень инвалидности возрос. Все больше военных и гражданских людей получают тяжелые ранения, приводящие к ампутации. Поэтому мы все чаще их видим и говорим о них. Родители должны развивать правильное и толерантное отношение детей к людям с инвалидностью, чтобы все мы жили в здоровом инклюзивном обществе.

Заместитель руководителя инициативы Доступно.UA Наталья Пархитько рассказала, как корректно говорить с детьми об инвалидности.

Как правильно говорить с детьми об инвалидности

Начать нужно с себя

Ребенок только начинает формировать мировоззрение, здесь большую роль играют родители. Если они испытывают страх и растерянность, когда видят человека с инвалидностью, ребенок будет испытывать то же самое.

Если родители осуждают или некорректно обсуждают других людей и их состояние здоровья, ребенок будет считать, что это норма. Потому в будущем будет повторять слова родителей.

Рассказать больше о людях с инвалидностью

Дети лучше воспринимают информацию в формате игры. Так можно обсуждать разные темы. Также можно показать обучающий мультфильм, в котором рассказывают о людях с инвалидностью.

Кроме этого, сейчас игрушки тоже становятся инклюзивными. Есть куклы для девочек с протезами, на инвалидном кресле, а также различные конструкторы с пандусами.

Так что с помощью таких игрушек тоже можно рассказать ребенку больше о людях с инвалидностью.

Разговаривать откровенно, но не провоцировать жалость

Преимущественно люди с инвалидностью не любят проявления жалости. Они хотят, чтобы их уважали, общество воспринимало их как равных, а также, чтобы было пространство для активной жизни.

Поэтому не стоит говорить ребенку, что человек с инвалидностью страдает, болеет и является жертвой. Надо подчеркивать позитив. Объяснять, что с помощью протезов и инвалидных кресел люди могут передвигаться и быть активными. Кроме этого, родители должны объяснять, что у детей с определенными нарушениями здоровья тоже есть друзья, игрушки и интересные хобби.

Не мешать дружить с детьми с инвалидностью

Если ребенок хочет поиграть и дружить с ребенком с инвалидностью, не стоит этому мешать. Следует объяснить, что иногда поведение нового друга может быть необычным для других, но с ним можно весело проводить время и общаться.

Не мешать задавать вопросы

Часто, когда дети видят людей на колесных креслах или с протезом, они спрашивают, что не так с ногой или рукой. Родители часто отвечают, что об этом нельзя спрашивать.

Но обычно люди с протезами или люди, передвигающиеся на кресле, открыты к тому, чтобы рассказать о себе. Не стоит мешать ребенку интересоваться и узнавать больше.

Также можно дома рассказать больше о протезировании, показать видео, как люди с протезами ходят, бегают и т.д.

Использовать правильную терминологию

Корректная терминология взрослого всегда будет хорошим примером для подражания для ребенка. Прежде всего, нужно избегать слов “инвалид”, “калека”, произнесенных в качестве оскорбления. Не стоит употреблять их в быту, если кто-то сделал что-то неправильно. Кроме этого, надо правильно называть людей с инвалидностью:

люди дождя — люди с расстройством аутистического спектра; солнечные люди — люди с синдромом Дауна; бабочки — люди с буллезным эпидермолизом; особые люди — люди с инвалидностью.

В украинском обществе многие темы остаются “табу”, потому что взрослые не знают, как правильно объяснять детям определенные вещи. Они надеются, что кто-то сделает это за них, например, учителя в школе. Но родители также должны приложить свои усилия. Ранее мы рассказывали, когда следует начинать половое воспитание ребенка.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!