Неловко, но нужно! Как и когда говорить с ребенком о половом воспитании

Половое воспитание в Украине пока на довольно невысоком уровне. Ведь родители дома сами не знают, как поговорить с ребенком на тему секса, а в школе тоже должным образом не уделяют внимание объяснениям.

Но делать это нужно. Ребенок должен знать границы допустимого, в чем разница между мальчиком и девочкой, как и почему берутся дети.

Базовые знания полового воспитания могут обезопасить ребенка и научить его поведению в обществе. О том, как и когда это правильно сделать, рассказал психолог Дмитрий Карпачев.

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Когда начинать половое воспитание

Вообще начинать говорить на тему секса с ребёнком нужно, когда он начнет задавать соответствующие вопросы. Но, если он их не задает, обязательно после кризиса трех лет нужно провести беседу в рамках полового воспитания. Объяснить разницу между мальчиком и девочкой и почему никто не должен трогать ребенка в интимных местах.

Это можно назвать даже профилактикой растления. Ведь ребенок должен знать, что гениталии — это не предмет игр, а интимная зона тела.

Детям проще всего объяснить, что у девочек интимная зона — участки, которые прикрывает купальник, а у мальчиков — трусы.

Проявление интереса к теме секса

У детей интерес к теме секса проявляется ближе к подростковому возрасту. Не нужно разводить руками и уходить от этой темы. Нужно дать ответы ребенку на все вопросы. Если родители чего-то не знают, можно посоветоваться со специалистами.

В каком возрасте и как говорить с детьми о половом воспитании

С ребенком в разном возрасте нужно по-разному говорить на тему полового воспитании, объясняя все, что ему нужно на тот момент. Например, на вопрос “откуда берутся дети?” в разном возрасте можно отвечать так:

три года. Мужчина и женщина полюбили друг друга, и от их любви появляется малыш.

Пять лет. Мужчина и женщина совершают половой акт, происходит зачатие, а потом рождается ребенок.

Девять лет. Организм женщины вырабатывает яйцеклетки. А организм мужчины — сперматозоиды. Эти клеточки встречаются во время полового акта, когда и происходит зачатие. Оплодотворенная сперматозоидом яйцеклетка постепенно развивается и становится плодом. Через девять месяцев рождается ребенок.

Половое воспитание в разные года может быть следующим.

Три – четыре года

Объяснить, что такое гениталии. Спокойно и без смеха, называть их правильно — например, “вульва” и “пенис”. Нужно дать понять ребенку, что это совершенно обычная часть тела, но в силу гигиенических и социальных норм люди скрывают их бельем.

Четыре – семь лет

В этом возрасте ребенок может понять основы физиологии. Надо объяснить, что такое матка. Также в этом возрасте посещают секции. Поэтому расскажи ребенку, почему недопустимо ходить голым, рассматривать других людей в момент, когда те переодеваются.

Восемь – одиннадцать лет

В этом возрасте нужно рассказывать ребенку о гендере и почему нельзя высмеивать человека за его ориентацию.

В пубертатном периоде появляется естественное желание изучить собственное тело, его реакции. Ребенок делает это с помощью мастурбации. Он должен знать, что это совершенно нормально, но интимно — делать такое можно только наедине.

Почему важно половое воспитание

Ребенок должен знать о сексе, беременности, гениталиях и др. Но лучше узнать это от родителей и правдивую информацию. Если не объяснять ребёнку с малого возраста об интимных зонах, он может не распознать насилие или иметь неверные убеждения.

Тема полового воспитания и сексуального образования все еще находится под табу, но это важно для развития ребенка. В странах, где введено сексуальное образование в школах, гораздо меньше абортов среди подростков. Ранее мы рассказывали о сексуальном образовании в Украине и почему оно важно.

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