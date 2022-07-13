Неловко, но нужно! Как и когда говорить с ребенком о половом воспитании

Половое воспитание в Украине пока на довольно невысоком уровне. Ведь родители дома сами не знают, как поговорить с ребенком на тему секса, а в школе тоже должным образом не уделяют внимание объяснениям.
Но делать это нужно. Ребенок должен знать границы допустимого, в чем разница между мальчиком и девочкой, как и почему берутся дети.
Базовые знания полового воспитания могут обезопасить ребенка и научить его поведению в обществе. О том, как и когда это правильно сделать, рассказал психолог Дмитрий Карпачев.
Вообще начинать говорить на тему секса с ребёнком нужно, когда он начнет задавать соответствующие вопросы. Но, если он их не задает, обязательно после кризиса трех лет нужно провести беседу в рамках полового воспитания. Объяснить разницу между мальчиком и девочкой и почему никто не должен трогать ребенка в интимных местах.
Это можно назвать даже профилактикой растления. Ведь ребенок должен знать, что гениталии — это не предмет игр, а интимная зона тела.
Детям проще всего объяснить, что у девочек интимная зона — участки, которые прикрывает купальник, а у мальчиков — трусы.
Детям проще всего объяснить, что у девочек интимная зона — участки, которые прикрывает купальник, а у мальчиков — трусы.
У детей интерес к теме секса проявляется ближе к подростковому возрасту. Не нужно разводить руками и уходить от этой темы. Нужно дать ответы ребенку на все вопросы. Если родители чего-то не знают, можно посоветоваться со специалистами.
С ребенком в разном возрасте нужно по-разному говорить на тему полового воспитании, объясняя все, что ему нужно на тот момент. Например, на вопрос “откуда берутся дети?” в разном возрасте можно отвечать так:
Половое воспитание в разные года может быть следующим.
Объяснить, что такое гениталии. Спокойно и без смеха, называть их правильно — например, “вульва” и “пенис”. Нужно дать понять ребенку, что это совершенно обычная часть тела, но в силу гигиенических и социальных норм люди скрывают их бельем.
В этом возрасте ребенок может понять основы физиологии. Надо объяснить, что такое матка. Также в этом возрасте посещают секции. Поэтому расскажи ребенку, почему недопустимо ходить голым, рассматривать других людей в момент, когда те переодеваются.
В этом возрасте нужно рассказывать ребенку о гендере и почему нельзя высмеивать человека за его ориентацию.
В пубертатном периоде появляется естественное желание изучить собственное тело, его реакции. Ребенок делает это с помощью мастурбации. Он должен знать, что это совершенно нормально, но интимно — делать такое можно только наедине.
Ребенок должен знать о сексе, беременности, гениталиях и др. Но лучше узнать это от родителей и правдивую информацию. Если не объяснять ребёнку с малого возраста об интимных зонах, он может не распознать насилие или иметь неверные убеждения.
Тема полового воспитания и сексуального образования все еще находится под табу, но это важно для развития ребенка. В странах, где введено сексуальное образование в школах, гораздо меньше абортов среди подростков. Ранее мы рассказывали о сексуальном образовании в Украине и почему оно важно.
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