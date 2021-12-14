Секс-образование по-украински — о табу и предрассудках вокруг “пикантных” тем

Как уже показал всему миру сериал Сексуальное воспитание (Sex Education), осведомленность в тематике полового воспитания просто необходима. Однако после долгого постсоветского молчания о “сексе” у нас остается мнение, что еще рано и совсем не актуальны вопросы сексуального образования в Украине.

Существует ли подобный предмет в наших учебных заведениях? И почему так необходимо говорить с детьми на так называемые пикантные темы?

Мы пообщались как с экспертами, так и с обычными преподавателями, которые рассказали о реальном положении вещей в сексуальном образовании в Украине и объяснили, почему молчание — не выход.

Чем так опасно отсутствие сексуального образования?

В Германии, где сексуальное образование введено с 1985 года, у них на 1000 абортов всего девять подростковых. А у нас, где нет сексуального образования, на 1000 абортов — 44 подростковых.

Об этом говорит тренер сексуального просвещения и учительница предмета Основы здоровья Наталья Архангельская.

Чаще всего у нас привыкли запугивать детей, рассказывая о половых отношениях. С разных сторон можно услышать, что опасный секс приводит к болезням и нежелательным беременностям. Однако как этот процесс сделать безопасным — большинство все же объяснять не торопится.

Об изнасиловании, секстинге, фригидности, беспорядочных половых отношениях и даже доведении до самоубийства говорить не принято. Причины, конечно же, могут быть разными. Но когда дети не знают, как называются их органы, как проходят все процессы взросления, где находятся их личные границы и что вообще можно называть страшным для советского воспитания словом “секс”, последствия могут быть действительно трагические.

Практикующий детский психолог Олег Следь уверяет:

В те времена была установка “узнавать нельзя — нужно бояться”. И здесь уже жизнью человека начинает управлять не он сам, а страх.

Как рассказывает психолог, в его практике случались и такие случаи, когда на терапию мог прийти взрослый человек, который в эмоциональном развитии остановился на стадии 3–4 лет и реагировал в отношениях, как ребенок.

Отсутствие (знаний — ред.) также может за собой нести определенную фригидность или наоборот слишком повышенный интерес и беспорядочные половые отношения.

Сексолог, психолог, ведущая проекта Эксы на Новом канале Наталья Ежова объясняет, что очень часто, если кто-нибудь нарушает личные границы подростка, он молчит. В его или ее голове раздаются фразы: “я какой-то/какая-то не такой(-ая)”, “я какой-то/какая-то грязный(-ая)”, “я какой-то/какая-то плохой(-ая)”. Тогда чувство вины и стыда не дает подростку возможности раскрыться как полноценная личность.

Кроме того, как утверждает Наталья Ежова, если не заниматься половым воспитанием, это чревато тем, что у людей не будет понимания, как использовать контрацептивы и как защитить свои личные границы.

Это же элементарно, что мы все должны знать, что контрацептив — это презерватив, а не налить колу и попрыгать.

Поэтому если кратко попытаться перечислить все негативные последствия отсутствия полового воспитания, то к нежелательным беременностям, венерическим и смертельным заболеваниям (таким как СПИД или ВИЧ) могут добавиться и такие вещи, как насилие, которое может сломать психику человека и привести к душевным заболеваниям.

Что же такое половое воспитание?

Олег Следь отмечает, что в первую очередь нужно разделить понятия “половое воспитание” и “сексуальное образование”, поскольку они имеют определенную разницу.

Есть такое понятие, как сексуальная идентичность, а есть — сексуальное развитие, и это две разницы.

Половое воспитание, как объясняет психолог, касается больше физиологии и биологии. И в его пределах нужно говорить об определенных возрастных, культурных подходах, что-то, связанное с восприятием, отношением к собственному полу и другому полу. Необходимо говорить больше об аспектах той же сексуальной жизни.

И напротив, именно сексуальное образование касается больше вопросов об отношениях, гендерных восприятиях, равенстве, отношении к себе как к определенному гендеру, идентичности себя с родителями или кем-то из значимых взрослых, которые помогали ребенку расти или развиваться.

Наталья Ежова отмечает: почему-то многие думают, что сексуальное образование, или половое воспитание — это предмет, который будет рассказывать детям или подросткам, как заниматься интимом.

Рассказывать детям об аспектах половых отношений необходимо, чтобы дети были готовы сказать “нет”, когда им могут предложить какие-либо нежелательные связи.

Зачем вообще половое воспитание?

— Охрана репродуктивного, или еще так называемого сексуального здоровья, играет чрезвычайно важную роль и в дальнейшем для формирования положительных полезных привычек и профилактики инфекционных заболеваний, в том числе передающихся половым путем: ВИЧ, СПИД, сифилис и другие, — говорит государственный эксперт экспертной группы по профилактике неинфекционных болезней и формированию здорового образа жизни МОЗ Украины Марта Мельник.

Психолог Олег Следь утверждает, что в исследовании своего тела, своей сексуальности и своей сексуальной идентичности не должно быть ничего страшного и постыдного. Единственное, что допускает психолог в рамках полового воспитания, — это стеснительность, несущая в себе нечто интимное, к чему человек имеет доступ только в своем личном пространстве.

Наталья Ежова уверяет, что только в диалоге со своим ребенком может появиться доверие, а знания, которые он от этого получит, дадут ему возможность не стесняться себя и своего тела.

И когда мы рассказываем, что это нормальная часть тела, не воняет, не плохая, не грязная, тогда есть и принятие себя как человека. Принятие личных границ. Принятие себя как личности.

Эксперты сходятся в своих мыслях, что если ребенок что-то спрашивает, нужно рассказывать.

Когда и как говорить об этом?

Нужно перестать говорить об этих аистах, капусте и тому подобное, — отмечает Олег Следь.

Если же возник вопрос, как и что говорить, то Наталья Ежова объясняет, что в первую очередь нужно помнить, что рассказывать все необходимо на языке ребенка с помощью понятных ему мультфильмов и книг. Однако делать переход от детских объяснений к взрослым необходимо плавно и в соответствии с возрастом.

Олег Следь рассказывает, что не нужно также говорить о собственном опыте и своих переживаниях с ребенком. Поскольку он еще не умеет отличать личные эмоции от родительских, что может принести ему дискомфорт или даже психологическую травму.

Наталья Ежова утверждает, что наиболее оптимальной темой для начала полового воспитания ребенка может быть “правило трусиков”, которое объяснит ребенку о его базовых личных границах и их защите.

Эти пять “правил трусиков” нужно повторять, как правила дорожного движения. И повторять очень много раз.

Относительно вопроса, когда нужно начинать говорить с ребенком об интимном, эксперты соглашаются, что наиболее оптимальный возраст — это 3 года. Однако подчеркивают, что это необходимо только в том случае, если ребенок сам начинает задавать вопросы и проявляет инициативу в познании, а не наоборот.

Что касается завершения такого образования, то Олег Следь отмечает:

Человек определяется в своей сексуальности, своей идентичности, в своих предпочтениях и желаниях, достигая уже совершеннолетия.

В случае если момент для начала полового воспитания упущен, то необходимо быть готовыми к сопротивлению со стороны ребенка или подростка. Поскольку переход от “пестиков”, “цветочков” и других заменителей на обычные естественные слова достаточно резкий. Поэтому любое чувство стыда будет нормальным.

Здесь важно воспринимать реакцию подростков и говорить, например: “Я понимаю, что мы раньше с тобой не говорили, но я чувствую за собой такую ​​ответственность. Если тебе сложно со мной об этом говорить, могу помочь найти специалиста, с которым ты сможешь говорить об этом”.

Что должны рассказывать на уроках по половому воспитанию?

Как отметила Наталья Ежова, уроки по половому воспитанию должны раскрывать темы по таким блокам, как:

Об анатомии, чтобы дети и подростки понимали, из чего состоят половые органы; О гигиене, потому что очень важно содержать все в чистоте; О контрацепции; О личных границах, чтобы не было насилия: ни эмоционального, ни физического.

Это могут быть четыре лекции хотя бы четыре дня. Или это может быть, например, четыре блока, разделенных на четыре месяца.

Такие занятия, как утверждает эксперт, можно начать в отдельных группах, а затем уже вместе говорить о таких вопросах, как контрацепция и гигиена.

Преподают ли половое воспитание в школах?

Как утверждает и.о. начальника отдела содержания образования, языковой политики и образования национальных меньшинств МОН Украины Светлана Фицайло, согласно действующим государственным стандартам (утвержденным еще в 2011 году), отдельный предмет сексуальное образование в школах не изучался. Однако его элементы были включены в содержание других: основы здоровья, биология и гражданское образование.

В 2020 году произошли положительные сдвиги, поэтому тематика будет постепенно расширяться.

Однако включение этих вопросов в образовательный процесс требует учебных материалов, учитывающих этические нормы комплексного сексуального образования, и общественной подготовки компетентных специалистов, которые могли бы работать с детьми именно по этим вопросам.

К тому же Светлана Фицайло утверждает, что существуют также Клиники, дружественные к молодежи, оказывающие помощь детям и в образовании, и в консультациях именно по вопросам сексуального образования и половых отношений. Обычно туда обращаются те, кто стесняется, или же по другим причинам не хочет идти к школьному психологу.

В свою очередь МОЗ с недавних пор ввел рубрику сексуального здоровья на своем сайте и в соцсетях. Как утверждает Марта Мельник, на этих платформах публикуется вся необходимая информация об инфекциях, передающихся половым путем, контрацепции, планировании семьи, вступлении в половые отношения и т.д.

Однако этого недостаточно для качественного полового воспитания, поскольку, как уверяет Наталья Архангельская:

Школа сейчас настолько нацелена на то, чтобы дети сдали ВНО, а на жизненные навыки, которые им нужны, не хватает ни времени, ни сил.

Поэтому с каждым годом все больше становится учителей, стремящихся ввести самостоятельно занятия по половому воспитанию в образовательный процесс, хотя бы в качестве факультатива.

Директор учебно-методического центра и тренер по сексуальному образованию Ирина Кобзева рассказывает, что, пользуясь только пособием Уважение. Любовь. Секс, ей удалось начать обучение для учителей.

Она делится: с 2018 года удалось обучить более 180 тренеров.

Что мешает ввести половое воспитание в учебную программу?

— К сожалению, мы до сих пор в Министерстве получаем просто шквал обращений от определенной группы граждан, отрицающих внедрение этих образовательных процессов.

Они требуют, чтобы их ребенка освободили от посещения уроков основы здоровья, потому что там есть информация, которую они бы не хотели видеть, — рассказывает Светлана Фицайло.

Однако не только в МОН столкнулись с такой проблемой. Наталья Архангельская и Ирина Кобзева рассказывают, что когда им приходится перед своими уроками посетить родительское собрание, то именно “заботливые” мамы и папы мешают. Иногда и сами дети не понимают, зачем им такая информация, когда уже все есть в соцсетях.

Есть такие, которые говорят: “Вот вы говорите о Германии. А знаете, что у них есть публичные дома?” На что я им отвечаю: “Вы знаете, у нас нет публичных домов, но у нас есть массажные салоны и девочки на трассах стоят”, — говорит Наталья Архангельская.

Однако и с реализацией внедрения полового воспитания на государственном уровне, убеждена Светлана Фицайло, довольно непросто:

Вопрос сложный в том, что, во-первых, введение такого отдельного курса может увеличить учебную нагрузку. Во-вторых, информация по этим вопросам должна представляться учащимся в соответствии с их возрастными особенностями.

В настоящее время единственным возможным путем сексуального просвещения в школах Минобразования видит именно интеграцию отдельных тем в разные предметы.

Каждый год выделять часы на комплексное сексуальное воспитание — это роскошь, которую пока мы себе не можем позволить согласно учебным планам. В таком случае нужно забирать учебные часы с украинского языка, или иностранного языка, или математики.

Какое же тогда решение?

Учитывая ситуацию в современных школах, лучшим решением для родителей, которые все же стремятся обезопасить своих детей от незнания, будет самообразование.

К тому же Олег Следь уверяет:

Родители и семья для ребенка — это первый социальный опыт и очень важный. С ними сначала должен идти разговор. А уже дальше это второй фактор авторитета — садик, школа и другие социальные группы, где ребенок начинает видеть другие авторитеты и для себя черпать еще новые познания мира.

Поэтому возлагать свои надежды на любого другого, будь то школа, университет, соцсети или даже первый половой партнер, нельзя, а иногда и опасно.

Однако не только о половых отношениях и интимных вещах нужно уметь говорить с детьми, но и качественно проводить с ними время. А помочь тебе могут советы Карпачева о том, как проводить время с ребенком.