Для тебя Образование

Только 55% детей в садах: МОН назвало причины низкой посещаемости во время войны

Юлия Хоменко, редактор сайта 01 июля 2026, 13:00 3 мин.
Как война повлияла на дошкольное образование: отчет МОН и ЮНИСЕФ
Фото Pexels

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