Только 55% детей в садах: МОН назвало причины низкой посещаемости во время войны

В Украине существенно изменилось отношение родителей к дошкольному образованию. Если раньше детский сад воспринимали преимущественно как место, где за ребенком просто присмотрят, пока взрослые на работе, то теперь это пространство для развития и социализации. Однако война диктует свои условия: ключевым фактором при выборе учреждения стало наличие укрытия.

По данным свежего исследования социологической группы Рейтинг по заказу ЮНИСЕФ и Министерства образования и науки Украины, на данный момент садики посещают только 55% детей в возрасте до 6 лет.

Безопасность превыше всего: главные причины непосещения

Несмотря на то что проблема очередей в детсадах практически исчезла (74% родителей получают место меньше чем за месяц), на первый план вышли риски безопасности. Именно они являются главной причиной того, что почти половина малышей остается дома.

Среди родителей детей 3–6 лет треть (33%) указывает на общую опасность, а еще 13% прямо говорят об отсутствии укрытия в учреждении.

Заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова отмечает:

Несмотря на все вызовы войны, родители все чаще воспринимают садики как важное пространство для развития ребенка. Показательно, что по результатам опроса они высоко оценивают качество дошкольного образования: 96% довольны заботой о детях, взаимодействием с семьями и работой педагогов.

Цифры и возраст: кто ходит в садик чаще всего

Уровень посещаемости сильно зависит от возраста ребенка. Самый высокий показатель зафиксирован среди старших дошкольников (5–6 лет) — 73%. Среди детей 3–4 лет этот показатель составляет 69%. Меньше всего охвачены малыши до трех лет — только 15% из них посещают ясли.

Интересно, что 75% опрошенных убеждены: одного года подготовки в садике перед школой недостаточно для полноценного развития ребенка.

Исследование показало впечатляющий рост сознательности родителей. Доля тех, кто понимает важность раннего развития, выросла с 20% до 57%. Главной причиной посещения садика 77% назвали общение ребенка со сверстниками.

Родители все больше ценят социально-эмоциональные навыки: умение выражать мнение, взаимодействовать с другими и брать на себя ответственность.

Заместитель главы Представительства ЮНИСЕФ в Украине Шамеза Абдулла подчеркивает:

Первые годы жизни являются определяющими для развития ребенка, а качественное дошкольное образование — это лучшая инвестиция в его будущее. То, что все больше родителей видят в детском саду пространство развития и отмечают положительные изменения у ребенка, является важным сигналом.

Чего не хватает в современных садиках

Несмотря на высокую удовлетворенность работой воспитателей, родители хотят видеть больше дополнительных услуг. Самый большой запрос сегодня на логопедов (33%) и преподавателей английского языка (31%). Также семьи нуждаются в современных игровых площадках и более активном взаимодействии с педагогами по вопросам воспитания.

Для поддержки родителей и воспитателей продолжает работать платформа развития дошкольников НУМО, где собраны развивающие игры и советы. Об этом инструменте уже знает каждый пятый опекун в Украине. Таким образом, главной задачей для государства остается не просто наличие мест в садиках, а их безопасность и соответствие современным образовательным запросам общин.

Также мы рассказывали тебе в другом материале, что предполагает новый проект МОН о мини-детсадах в квартирах и домах.

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