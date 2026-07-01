Для тебе Освіта

Лише 55% дітей у садочках: МОН назвало причини низької відвідуваності під час війни

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Липня 2026, 13:00 3 хв.
Як війна вплинула на дошкільну освіту: звіт МОН та ЮНІСЕФ
Фото Pexels

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