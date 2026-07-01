Лише 55% дітей у садочках: МОН назвало причини низької відвідуваності під час війни

В Україні суттєво змінилося ставлення батьків до дошкільної освіти. Якщо раніше дитячий садок сприймали переважно як місце, де дитину просто доглянуть, поки дорослі на роботі, то тепер це простір для розвитку та соціалізації. Проте війна диктує свої умови: ключовим фактором при виборі закладу стала наявність укриття.

За даними свіжого дослідження соціологічної групи Рейтинг на замовлення ЮНІСЕФ та Міністерства освіти і науки України, наразі садочки відвідують лише 55% дітей віком до 6 років.

Безпека понад усе: головні причини невідвідування

Попри те, що проблема черг у дитсадках практично зникла (74% батьків отримують місце менше ніж за місяць), на перший план вийшли безпекові ризики. Саме вони є головною причиною того, що майже половина малечі залишається вдома.

Серед батьків дітей віком 3–6 років третина (33%) вказує на загальну небезпеку, а ще 13% прямо кажуть про відсутність укриття у закладі.

Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова зазначає:

Попри всі виклики війни, батьки дедалі частіше сприймають садочки як важливий простір для розвитку дитини. Показово, що за результатами опитування вони високо оцінюють якість дошкільної освіти: 96% задоволені турботою про дітей, взаємодією із сім’ями та роботою педагогів.

Цифри та вік: хто ходить до садочка найчастіше

Рівень відвідуваності сильно залежить від віку дитини. Найвищий показник зафіксовано серед старших дошкільнят (5–6 років) — 73%. Серед дітей 3–4 років цей показник становить 69%. Найменше охоплені малюки до трьох років — лише 15% з них відвідують ясла.

Цікаво, що 75% опитаних переконані: одного року підготовки в садку перед школою замало для повноцінного розвитку дитини.

Дослідження показало вражаючий ріст свідомості батьків. Частка тих, хто розуміє важливість раннього розвитку, зросла з 20% до 57%. Головною причиною відвідування садка 77% назвали спілкування дитини з однолітками.

Батьки все більше цінують соціально-емоційні навички: вміння висловлювати думку, взаємодіяти з іншими та брати відповідальність.

Заступниця голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Шамеза Абдулла підкреслює:

Перші роки життя є визначальними для розвитку дитини, а якісна дошкільна освіта — це найкраща інвестиція в її майбутнє. Те, що дедалі більше батьків бачать у дитячому садку простір розвитку і відзначають позитивні зміни в дитини, є важливим сигналом.

Чого не вистачає в сучасних садочках

Попри високу задоволеність роботою вихователів, батьки хочуть бачити більше додаткових послуг. Найбільший запит сьогодні мають логопеди (33%) та викладачі англійської мови (31%). Також сім’ї потребують сучасних ігрових майданчиків та активнішої взаємодії з педагогами щодо виховання.

Для підтримки батьків та вихователів продовжує працювати платформа розвитку дошкільнят НУМО, де зібрані розвивальні ігри та поради. Про цей інструмент вже знає кожен п’ятий опікун в Україні.Отже, головним завданням для держави залишається не просто наявність місць у садочках, а їхня безпека та відповідність сучасним освітнім запитам громад.

Також ми розповідали тобі в іншому матеріалі, що передбачає новий проект МОН про міні-дитсадки у квартирах і будинках.

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