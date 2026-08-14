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Оновити облікові дані через Дію: як це зробити роботодавцям

Юлія Хоменко, редакторка сайту 14 Серпня 2026, 14:00 2 хв.
Дія запускає нову можливість для бізнесу: як оновити військово-облікові дані працівників

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