Оновити облікові дані через Дію: як це зробити роботодавцям

Українські компанії тепер можуть онлайн перевіряти та актуалізувати військово-облікові дані своїх працівників через портал Дія. Це має спростити роботу роботодавців і прибрати необхідність зайвого паперового документообігу.

Про запуск сервісу повідомили в Міністерстві оборони України.

Бізнес зможе оновлювати дані працівників через Дію

Через портал можна передавати інформацію про зміни, які стосуються військового обліку працівників. Зокрема, йдеться про прийняття людини на роботу або її звільнення, зміну прізвища, а також зміну місця проживання.

Скористатися послугою можуть юридичні особи та їхні відокремлені підрозділи. Для цього керівнику підприємства або уповноваженому працівнику потрібно авторизуватися на порталі Дія як юридична особа. Під час входу система перевіряє ЄДРПОУ, зазначений в електронному ключі.

Далі необхідно обрати відповідну послугу, переглянути інформацію про працівників та, за потреби, внести зміни. Після цього дані потрібно підписати кваліфікованим електронним підписом. Дія передасть інформацію до реєстру Оберіг.

Військовий облік без паперової тяганини: які дані бізнес може змінити через Дію

Якщо роботодавець подав відомості онлайн, повторно оформлювати такі ж дані на папері не потрібно.

Інформація про прийняття працівника на роботу або його звільнення після перевірки має потрапити до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів протягом 72 годин.

Після опрацювання поданих відомостей результат надходить на електронну пошту підприємства.

У Міноборони зазначають, що цифровізація військового обліку має зменшити кількість ручної роботи для роботодавців і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також знизити ризик помилок під час внесення інформації.

Сервіс реалізували Міністерство оборони спільно з Міністерством цифрової трансформації. Його розробили за підтримки міжнародного проєкту технічної допомоги, який займається підтримкою ДЕЛЬТА, Армія+, Резерв+ та цифровою трансформацією оборонного сектору.

Головне фото: Дія.

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