Обновить учетные данные через действие: как это сделать работодателям

Украинские компании теперь могут онлайн проверять и актуализировать военно-учетные данные своих работников через портал Дія. Это должно упростить работу работодателей и убрать необходимость в лишнем бумажном документообороте.

О запуске сервиса сообщили в Министерстве обороны Украины.

Бизнес сможет обновлять данные работников через Дію

Через портал можно передавать информацию об изменениях, которые касаются воинского учета работников. В частности, речь идет о приеме человека на работу или его увольнении, изменении фамилии, а также изменении места жительства.

Воспользоваться услугой могут юридические лица и их обособленные подразделения. Для этого руководителю предприятия или уполномоченному работнику необходимо авторизоваться на портале Дія как юридическое лицо. При входе система проверяет ЕГРПОУ, указанный в электронном ключе.

Далее необходимо выбрать соответствующую услугу, просмотреть информацию о работниках и, при необходимости, внести изменения. После этого данные нужно подписать квалифицированной электронной подписью. Дія передаст информацию в реестр Оберіг.

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Воинский учет без бумажной волокиты: какие данные бизнес может изменить через Дію

Если работодатель подал сведения онлайн, повторно оформлять такие же данные на бумаге не нужно.

Информация о приеме работника на работу или его увольнении после проверки должна попасть в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов в течение 72 часов.

После обработки поданных сведений результат поступает на электронную почту предприятия.

В Минобороны отмечают, что цифровизация воинского учета должна уменьшить количество ручной работы для работодателей и территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также снизить риск ошибок при внесении информации.

Сервис реализовали Министерство обороны совместно с Министерством цифровой трансформации. Его разработали при поддержке международного проекта технической помощи, который занимается поддержкой ДЕЛЬТА, Армия+, Резерв+ и цифровой трансформацией оборонного сектора.

Головне фото: Дия.

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