РФ атаковала Украину 112 дронами: среди погибших и раненых — дети

В ночь на 14 августа Украина подверглась очередной атаке беспилотниками. Российские войска выпустили 112 дронов различных типов, целясь по жилым кварталам и критической инфраструктуре. Самые серьезные последствия зафиксированы в Черкасской и Сумской областях.

Смела: шрапнель в стенах жилого дома

Около 01:30 ночи вражеский БПЛА атаковал город Смела в Черкасской области. Удар пришелся по девятиэтажке на улице Трипольской. Как сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, дрон был начинен шрапнелью для максимального поражения.

— Вражеский БПЛА попал в многоэтажку. Зафиксированы значительные разрушения в одном из подъездов. Спасатели оперативно ликвидировали очаги возгорания, — отметил Игорь Табурец.

По уточненным данным мэра города Сергея Ананко, медицинская помощь понадобилась пятерым пострадавшим, однако от госпитализации они отказались. Еще 23 жильца дома обратились за помощью к психологам из-за перенесенного стресса.

— К счастью, жильцов квартиры, которая оказалась в эпицентре попадания, на момент атаки не было дома. Здание временно отключено от газо- и электроснабжения. Во дворе развернут оперативный штаб Красного Креста, — прокомментировал ситуацию Сергей Ананко.

Трагедия в Сумськой области: погибла мать и 9-летний сын

В Бурынской общине Сумской области ночной налет обернулся трагедией. Оккупанты нанесли двойной удар реактивными дронами по частному сектору. Прямое попадание в жилой дом привело к масштабному пожару и обрушению конструкций.

Жертвами атаки стали 29-летняя женщина и ее 9-летний сын — они погибли на месте. Еще четыре человека получили ранения, двое из которых — отец и бабушка погибшего мальчика — госпитализированы с тяжелыми ожогами.

Раненые дети на Никопольщине и в Запорожье

Не утихали обстрелы и в южных регионах. В Днепропетровской области враг более 10 раз атаковал Никопольский район с использованием беспилотников-камикадзе.

— Под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины. Пострадали четыре человека, среди которых 14-летняя девочка и 16-летний парень, — сообщили в областной военной администрации.

В Запорожском районе вражеский снаряд разорвался вблизи проезжей части. Осколками поврежден автомобиль, в котором находились люди. Ранения получили 25-летняя женщина и 5-летний ребенок.

Удары по инфраструктуре Житомирщины и Кировоградщины

В Житомирской области под прицелом оказались объект критической инфраструктуры и гражданское предприятие. Пожары, возникшие на местах попаданий, были оперативно потушены, жертв и пострадавших нет.

Схожая ситуация сложилась и в Кировоградской области. Глава ОВА Андрей Райкович сообщил, что целью врага был инфраструктурный объект в Кропивницком районе. Осколками также поврежден частный дом, обошлось без пострадавших.

Статистика Воздушных сил

Силам ПВО удалось уничтожить или подавить средствами РЭБ 90 вражеских беспилотников из 112 запущенных. Оккупанты применяли не только Герани/Шахеды, но и дроны-имитаторы типа Пародия, а также БПЛА Гербера. По данным военных, попадания зафиксированы на 11 локациях в разных регионах страны.

Главное фото: городской глава Смелы Сергей Ананко.

Ранее Сергей Бескрестнов (Флеш) отметил, что помочь Украине защититься от баллистики РФ может только международное сообщество.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!