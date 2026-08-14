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РФ атаковала Украину 112 дронами: среди погибших и раненых — дети

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 августа 2026, 10:09 3 мин.
Последствия массированного обстрела Смелы, Сумщины и еще пяти областей

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