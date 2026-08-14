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В Киеве прохожий расстрелял авто, потому что водитель открыл ворота для выезда со двора

Марина Слизовская 14 августа 2026, 11:05 1 мин.
Расстрел авто в Киеве
Фото Нацполиция

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