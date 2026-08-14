В Киеве прохожий расстрелял авто, потому что водитель открыл ворота для выезда со двора

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении в хулиганстве мужчине, который из-за спора расстрелял автомобиль.
Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Киеве.
Расстрел авто в Киеве: что известно
Мужчина расстрелял авто на улице Дмитровской в Шевченковском районе Киева несколько дней назад.
Как сообщают в полиции, 46-летний киевлянин шел по улице, когда увидел автомобиль BMW, выезжавший с придомовой территории. Водитель авто остановился, чтобы закрыть ворота и тем временем загородил свободный проход мужчине.
В результате этой ситуации между мужчинами возник спор, во время которого нарушитель несколько раз выстрелил из оружия в сторону автомобиля, повредив багажник и заднее стекло. После содеянного он скрылся с места происшествия.
Полиция разыскала мужчину и изъяла у него пневматический револьвер под патрон Флобера. Ему также сообщили о подозрении.
Ранее мы сообщали о том, что нетрезвый мужчина устроил стрельбу в супермаркете Киева.
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