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Когда начнется учебный год 2026-2027: правительство назвал официальные даты

Юлия Хоменко, редактор сайта 03 июля 2026, 18:00 3 мин.
Учебный год 2026-2027
Фото Pexels

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