Когда начнется учебный год 2026-2027: правительство назвал официальные даты

Правительство Украины официально определило временные рамки и правила, по которым будут работать учреждения среднего образования в следующем учебном году. Соответствующее постановление, регламентирующее образовательный процесс в условиях военного положения, утвердил Кабинет Министров.

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что приоритетом остается безопасность детей и непрерывность получения образования.

Когда начнется учебный год 2026–2027 и кто будет выбирать формат обучения

Официально стало известно, что первый звонок традиционно прозвучит 1 сентября. Однако формат обучения (очный, дистанционный или смешанный) будет зависеть от текущей ситуации с безопасностью в каждом отдельном регионе.

Решение о том, как именно будут учиться дети, будут принимать областные и Киевская городская военные администрации. Они будут работать совместно с учредителями школ, анализируя состояние укрытий и риски безопасности в конкретных общинах.

Как подчеркнули в правительстве, это позволит общинам гибко организовывать образовательный процесс в соответствии с условиями безопасности, одновременно обеспечивая непрерывность обучения.

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Когда заканчивается учебный год 2026–2027: официальные сроки

Несмотря на то, что школы получили определенную автономию, правительство установило предельную дату завершения учебного года. Таким образом, заканчивается учебный год 30 июня 2027 года. Именно эта дата является финальной для завершения всех образовательных программ.

В то же время педагогические советы школ имеют право самостоятельно определять, когда именно проводить последний звонок и как распределять учебную нагрузку в течение года.

Поскольку школы самостоятельно устанавливают продолжительность каникул и дату завершения занятий, в некоторых из них каникулы могут начаться раньше официальной даты завершения учебного года.

Решение о том, когда заканчивается учебный год 2027 в Украине для каждой конкретной школы, будут принимать с учетом потребностей учеников и ситуации с безопасностью. Это означает, что сроки отдыха детей в Дарницком районе Киева могут отличаться от сроков во Львове или Одессе.

Сколько продлится учебный год 2026–2027 в условиях военного положения

Планируя отдых и обучение, родителям важно понимать, сколько продлится учебный год 2026–2027. Общая продолжительность образовательного процесса должна обеспечить выполнение государственной программы. В то же время из-за возможных отключений электроэнергии или воздушных тревог график обучения может становиться более интенсивным.

Весь учебный год 2026–2027 пройдет в условиях адаптивности. Педагоги смогут корректировать учебные планы, чтобы дети успели освоить программу даже в случае вынужденных перерывов. Правительство призывает администрации школ и родителей к тесному сотрудничеству, чтобы, несмотря на все трудности, уровень образования украинских школьников оставался высоким.

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