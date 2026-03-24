Штраф за пропуск школы: когда могут наказать и на какую сумму

В последнее время среди родителей распространяется волна беспокойства из-за новостей о том, что за пропуск школы ребенком теперь будут наказывать строже. Глава Минобразования Оксен Лисовой и представители Нацполиции разъяснили, как именно будет происходить контроль за посещаемостью и в каких случаях возможен штраф за пропуск в школе.

Пропуск школы: как будут наказывать учеников за прогулы

По словам Министра образования Оксена Лисового, государство планирует жестче отслеживать случаи, когда дети систематически не посещают уроки. Речь не идет о единичном школа пропуск по семейным обстоятельствам, а о системном нарушении права ребенка на образование. Из-за пандемии и полномасштабного вторжения механизмы учета работали не на полную мощность, но сейчас МОН синхронизирует действия с полицией.

Мы фиксируем нарушение права ребенка на образование, и далее с Ювенальной полицией работаем над причиной такого нарушения, — сказал глава МОН.

Как отметила заместитель министра Надежда Кузьмичева, если ребенок отсутствует в течение длительного времени, школа обязана сигнализировать об этом в Службу по делам детей и Нацполицию.

— На сегодняшний день мы говорим о синхронизации действий со стороны Минобразования и со стороны Министерства внутренних дел, в частности Национальной полиции, которая должна отслеживать факт наличия ребенка в учебном заведении. А при условии отсутствия ребенка в течение длительного промежутка времени мы должны сигнализировать об этом как в Службу по делам детей, так и Нацполиции, которые должны прилагать усилия для того, чтобы найти ребенка. После этого, в зависимости от причины, включаются те или иные механизмы ответственности, — сказала заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева.

Когда начисляются за пропуски в школе штрафы

Ювенальная Полиция Украины разъясняет, что согласно действующему законодательству, если ученик не появляется на занятиях в течение 10 рабочих дней подряд без уважительных причин, учебное заведение помечает такого ребенка как не охваченного обучением.

Штраф за прогулы в школе (согласно ст. 184 КУоАП) может быть наложен на родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению:

Первое нарушение: от 850 до 1700 грн;

Повторное нарушение в течение года: от 1700 до 5100 грн.

Кроме того, образовательный омбудсмен Надежда Лещик предлагает еще больше усилить ответственность, сократив срок допустимого отсутствия без справки с 10 до 5 дней.

Будут ли наказывать за каждый день пропуска школы

Ювенальная Полиция Украины успокаивает родителей, что автоматического наложения санкций за каждое отсутствие не будет. Полиция включается в процесс только тогда, когда:

Ребенок исчез из образовательного процесса на длительное время;

С родителями невозможно установить связь;

Есть подозрение, что условия в семье угрожают безопасности ребенка.

Поэтому единичные пропуски в школе не станут поводом для визита правоохранителей, если родители вовремя коммуницируют с учебным заведением.

Как правильно оформить пропуск школы, чтобы не было проблем

Чтобы избежать проблем и доказать, что пропуск школы обоснован, родители должны предоставить:

Медицинскую справку из лечебного учреждения;

Или письменное объяснение (записку), написанную в произвольной форме одним из родителей.

Главное правило — держать связь с классным руководителем и вовремя предупреждать о причинах отсутствия ребенка. Это поможет избежать попадания в списки не охваченных обучением и гарантирует, что никакие пропуски в школе штрафы не повлекут.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!