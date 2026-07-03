Для тебе Освіта

Коли почнеться навчальний рік 2026–2027: уряд назвав офіційні дати

Юлія Хоменко, редакторка сайту 03 Липня 2026, 18:00 3 хв.
Навчальний рік 2026-2027
Фото Pexels

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь