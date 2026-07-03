Коли почнеться навчальний рік 2026–2027: уряд назвав офіційні дати

Уряд України офіційно визначив часові межі та правила, за якими працюватимуть заклади середньої освіти в наступному навчальному році. Відповідну постанову, що регламентує освітній процес в умовах воєнного стану, затвердив Кабінет Міністрів.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що пріоритетом залишається безпека дітей та безперервність здобуття освіти.

Коли почнеться навчальний рік 2026–2027 та хто обиратиме формат навчання

Офіційно стало відомо, що перший дзвоник традиційно пролунає 1 вересня. Проте формат навчання (очний, дистанційний чи змішаний) залежатиме від поточної безпекової ситуації в кожному окремому регіоні.

Рішення про те, як саме навчатимуться діти, ухвалюватимуть обласні та Київська міська військові адміністрації. Вони працюватимуть спільно із засновниками шкіл, аналізуючи стан укриттів і безпекові ризики в конкретних громадах.

Як підкреслили в уряді, це дасть змогу громадам гнучко організовувати освітній процес відповідно до безпекових умов, водночас забезпечуючи безперервність навчання.

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Коли закінчується навчальний рік 2026–2027: офіційні терміни

Попри те, що школи отримали певну автономію, уряд встановив граничну дату завершення навчального року. Тож закінчується навчальний рік 30 червня 2027 року. Саме ця дата є фінальною для завершення всіх освітніх програм.

Водночас педагогічні ради шкіл мають право самостійно визначати, коли саме проводити останній дзвоник і як розподіляти навчальне навантаження протягом року.

Оскільки школи самостійно встановлюють тривалість канікул і дату завершення занять, у деяких із них канікули можуть розпочатися раніше за офіційну дату завершення навчального року.

Рішення про те, коли закінчується навчальний рік 2027 в Україні для кожної конкретної школи, ухвалюватимуть з урахуванням потреб учнів і безпекової ситуації. Це означає, що терміни відпочинку дітей у Дарницькому районі Києва можуть відрізнятися від термінів у Львові чи Одесі.

Скільки триватиме навчальний рік 2026–2027 в умовах воєнного стану

Плануючи відпочинок і навчання, батькам важливо розуміти, скільки триватиме навчальний рік 2026–2027. Загальна тривалість освітнього процесу має забезпечити виконання державної програми. Водночас через можливі відключення електроенергії чи повітряні тривоги графік навчання може ставати інтенсивнішим.

Увесь навчальний рік 2026–2027 пройде в умовах адаптивності. Педагоги зможуть коригувати навчальні плани, щоб діти встигли опанувати програму навіть у разі вимушених перерв. Уряд закликає адміністрації шкіл і батьків до тісної співпраці, аби попри всі труднощі рівень освіти українських школярів залишався високим.

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