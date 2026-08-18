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Гороскоп на 19 серпня 2026: Місяць у Скорпіоні посилить інтуїцію та відкриє нові можливості

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 20:00 6 хв.
гороскоп на 19 серпня 2026

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