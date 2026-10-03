Про що може свідчити запах пупка: вчені знайшли зв’язок із хворобою Паркінсона

Пупок є природним резервуаром для збору відмерлих клітин шкіри, жиру та поту, а також бактерій. Все це разом утворює характерний запах, який може свідчити про загальний стан здоров’я.

Таких висновків нещодавно дійшли вчені, передає видання Science Alert.

Про що може свідчити запах пупка

Взяті з пупка зразки відрізняються у здорових людей та хворих на Паркінсон, COVID-19 та легкі когнітивні порушення.

У дослідженні взяли участь лише 24 учасники, однак навіть така кількість дозволила попередньо виявити новий неінвазивний інструмент діагностики.

— Тіло виділяє певні запахи від шкірного жиру або поту, які служать ранніми діагностичними попереджувальними ознаками, – зазначають фахівці.

Запах нашого поту, дихання або сечі можуть змінити як їжа, так і певні медичні препарати. Хвороби також можуть вплинути на зміну запаху тіла. Особливо вражаючим прикладом є хвороба Паркінсона.

Повідомляються, що жінка Джой Мілн виявила, що може відчувати запах цього захворювання. Вона відчула дивний мускусний запах у свого чоловіка задовго до того, як йому діагностували хворобу Паркінсона.

Зазначається, що у кожного учасника дослідження протягом 10 секунд за допомогою стерильного тампона брали мазок з носа, навколо вушної раковини та з пупка. Для дослідження зразків використали лазерний фотоакустичний спектрометр.

Леткі органічні сполуки з тампону поглинули інфрачервоне лазерне світло, а поглинена енергія нагріла навколишній газ, змушуючи його розширюватися. Різні молекули сильніше поглинали інфрачервоне світло на різних довжинах хвиль. Це згенерувало крихітні хвилі тиску, які у вигляді звуку вловив чутливий детектор.

Дослідникам вдалося створити спектральний відбиток коктейлю хімічних речовин, що виділялися з кожного тампона зі зразками. Потім вони проаналізували отримані дані, і відстежили закономірності в цих відбитках у людей з однаковим захворюванням.

Однак з невеликою кількістю учасників дослідники не змогли визначити, яка частина досліджуваних зразків мала зв’язок з хворобою, а яка — з віком учасників. Тому в майбутньому потрібні масштабніші дослідження вже з використанням груп, підібраних за віком.

Раніше ми писали про те, що кількість випадків хвороби Паркінсона зростає рекордними темпами.

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