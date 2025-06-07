Загроза у кожному шматочку: вчені виявили нову причину розвитку хвороби Паркінсона

Можливо, твій улюблений сніданок із магазинних пластівців або звичка перекусити солоним снеком у перерві між справами може коштувати більше, ніж здається на перший погляд!

Науковці зʼясували, що вживання ультраобробленої їжі може бути не просто шкідливою звичкою — а одним із чинників, що пришвидшують розвиток серйозного захворювання мозку. Мова йде про хворобу Паркінсона.

Про нові тривожні знахідки — далі у матеріалі.

Що таке ультраоброблена їжа і чим вона небезпечна

За версією The Independent, до ультрапереробленої їжі належать продукти, створені не стільки з натуральних інгредієнтів, скільки з індустріальних сумішей. У них зазвичай містяться штучні ароматизатори, барвники, емульгатори й консерванти.

Раніше науковці вже пов’язували таке харчування з ризиком розвитку серцево-судинних хвороб, ожиріння, раку, діабету та передчасної смерті. Але нове дослідження вказує ще на одну серйозну загрозу.

Зв’язок із хворобою Паркінсона: що з’ясували науковці

Дослідження показало, що надмірне споживання ультраобробленої їжі пов’язане з підвищеним ризиком розвитку ранніх симптомів хвороби Паркінсона — нейродегенеративного захворювання, яке впливає на рухи, координацію та функціонування мозку.

— Наше дослідження показує, що вживання занадто великої кількості переробленої їжі, наприклад, солодких газованих напоїв і упакованих снеків, може прискорити появу ранніх ознак хвороби Паркінсона.

Про це зазначив автор дослідження Сян Гао.

У дослідженні взяли участь понад 43 тисячі людей у середньому віці 48 років, які на початку спостереження не мали ознак хвороби. Протягом 26 років науковці збирали дані про стан здоров’я учасників, використовуючи опитування та медичні огляди.

Учасники регулярно заповнювали харчові щоденники. За їхніми звичками харчування людей поділили на п’ять груп — від найменшої кількості спожитої ультраобробленої їжі до найбільшої. Найвищий рівень ризику виявили саме у тих, хто вживав у середньому понад 11 порцій такої їжі на день.

Тож науковці зауважили, що регулярне вживання ультраобробленої їжі пов’язане майже з усіма ранніми ознаками хвороби Паркінсона, окрім проблем із випорожненням. Це свідчить про серйозний вплив такої їжі на функціонування нервової системи.

Проте існували і обмеження в дослідженнях. Учасники самостійно фіксували, скільки їли, а отже, деякі дані могли бути неточними. Саме тому вчені закликають до подальших досліджень, аби остаточно підтвердити результати.

А поки є привід серйозно замислитися над тим, що ми щодня кладемо на тарілку. Бо турбота про мозок починається з вибору між натуральним і штучним!

А чи знав (-ла) ти, що Біг-Мак може вкрасти роки життя? Якщо ні, то обовʼязково переглянь наш попередній матеріал.

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