Підсолоджувачі смаку призводять до депресії? Чи впливає наша їжа на емоційний стан — дослідження

Не дарма кажуть: ми — це те, що ми їмо. Їжа повинна не лише насичувати нас та давати сил, а й бути корисною та давати енергію нашому організму.

Водночас американські дослідники виявили, що ультраоброблені продукти можуть сприяти розвитку депресії у людей. Чому так та що ще розповіли науковці — розібралися далі.

Яка їжа може спровокувати депресію

Це перше велике дослідження, яке виявило, що споживання ультраоброблених продуктів та напоїв, а також підсолоджувачів смаку, можуть посилювати депресію.

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Як зазначається, окрім негативного впливу на фізичний стан, така їжа збільшує вірогідність розвитку депресії.

Дослідження провели науковці лікарні зі штату Массачусетс та медичної школи Гарварду, взявши за основу іншу роботу, що вивчала довгострокове здоров’я жінок у США. Дослідники проаналізували дієти та психічне здоров’я понад 30 тис. жінок середнього віку в період з 2003 по 2017 рік, які не мали депресії.

Так, науковці оцінили загальний рівень споживання ультраобробленої їжі — ультраоброблених зернових продуктів, соусів, напоїв з підсолоджувачами, солодких закусок, готових страв та напівфабрикатів, жирів та м’яса, що були оброблені та інше.

Потім вони порівняли, у скількох жінок згодом розвинулася депресія та який був зв’язок зі споживанням такої їжі.

Виявилося, що жінки, які споживали дев’ять або більше порцій ультраобробленої їжі на день, мали на 49% більший ризик депресії порівняно з тими, хто вживав менш як чотири порції на день.

Ті, хто зменшив споживання ультраоброблених продуктів до мінімуму, мав іще менший ризик депресії.

— Ці результати свідчать про те, що споживання більшої кількості ультраоброблених продуктів, зокрема штучних підсолоджувачів напоїв, пов’язане з підвищеним ризиком депресії, — підсумували автори.

Також вони виснували, що штучні підсолоджувачі можуть ініціювати передачу певних сигнальних молекул у мозок, які важливі для настрою.

На наш настрій впливає не лише їжа, а й багато інших факторів. Один із них — картинка за вікном. Якщо у тебе вже почалася осіння депресія, радимо прочитати наш наступний матеріал, де ми пропонуємо методи покращення твого стану.

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