Подсластители вкуса приводят к депрессии? Влияет ли наша пища на эмоциональное состояние — исследование

Не зря говорят: мы — это то, что мы едим. Еда должна не только насыщать нас и давать сил, но и быть полезной и давать энергию нашему организму.

В то же время, американские исследователи обнаружили, что ультраобработанные продукты могут способствовать развитию депрессии у людей. Почему так и что ещё рассказали ученые — разобрались дальше.

Какая пища может спровоцировать депрессию

Это первое обширное исследование, которое обнаружило, что потребление ультраобработанных продуктов и напитков, а также подсластителей вкуса, могут усиливать депрессию.

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Кроме негативного влияния на физическое состояние, такая пища увеличивает вероятность развития депрессии.

Исследования провели ученые больницы из штата Массачусетс и медицинской школы Гарварда, взяв за основу другую работу, изучавшую долгосрочное здоровье женщин в США. Исследователи проанализировали диеты и психическое здоровье более 30 тыс. женщин среднего возраста в период с 2003 по 2017 год, не имевших депрессии.

Так, ученые оценили общий уровень потребления ультраобработанной пищи — ультраобработанных зерновых продуктов, соусов, напитков с подсластителями, сладких закусок, готовых блюд и полуфабрикатов, обработанных жиров и мяса.

Затем они сравнили, у скольких женщин впоследствии развилась депрессия и какова была связь с потреблением такой пищи.

Оказалось, что женщины, потреблявшие девять или более порций ультраобработанной пищи в день, имели на 49% больший риск депрессии по сравнению с теми, кто употреблял менее четырех порций в день.

Те, кто снизил потребление ультраобработанных продуктов до минимума, имел ещё меньший риск депрессии.

— Эти результаты свидетельствуют, что потребление большего количества ультраобработанных продуктов, в том числе искусственных подсластителей напитков, связано с повышенным риском депрессии, — подытожили авторы.

Также они заключили, что искусственные подсластители могут инициировать передачу определенных сигнальных молекул в мозг, которые важны для настроения.

На наше настроение влияет не только пища, но и многие другие факторы. Один из них — картинка за окном. Если у тебя уже началась осенняя депрессия, советуем прочесть наш следующий материал, где мы предлагаем методы улучшения твоего состояния.

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