У меня началась осенняя хандра — нормально ли это и как себя вытащить из депрессивного состояния

С приходом осени украинцы стали чаще интересоваться материалами по теме депрессии. Это свидетельствует о том, что затяжные дожди и война за окном угнетают людей.

Апатическое состояние и уныние мешают сфокусироваться на работе и учебе, а также угрожают переходом в депрессию.

Нейропсихолог и психотерапевт Виктория Любаревич-Торхова рассказала Яне Брензей в эфире телемарафона об осенней хандра и как ее преодолеть.

Осенняя хандра — это нормально?

Эксперт объясняет, что осенью организм человека перенастраивается на новый режим, когда тьмы становится больше, чем света, а серости — больше, чем ярких цветов.

Это отражается на психологическом состоянии и вызывает тревожные мысли и страхи. Впрочем, стоит отличать осеннюю хандру и депрессию.

Обычно, когда наступает тьма, человек становится более тревожным. Можно это назвать хандрой. Я бы не сказала, что это депрессия.

Потому что депрессия — это когда две недели подряд есть апатия, плохое настроение, проблемы со сном, — говорит психолог.

Диагноз депрессия может поставить только специалист. И это действительно болезнь, которую нужно лечить.

Если же речь идет о временной осенней хандре, то такое состояние абсолютно нормальное. Но стоит знать, как помочь себе в этот период.

Как преодолеть осеннюю апатию

Виктория Любаревич-Торхова дала несколько советов, которые помогут тебе чувствовать себя лучше:

не читай новости постоянно, а делай это в определенные часы дня;

заботься о себе — проверь с врачом, хватает ли твоему организму всех витаминов и минералов. Если нет, то дополнительно их принимай;

тешь себя любимыми цветами, звуками, вкусами, ароматами и т.п.;

позволь себе погрустить и пережить накопленные эмоции.

Что делать, если у меня депрессия

Если человек действительно имеет депрессию, которую констатировал врач, то прежде всего нужно заняться поведенческой активацией.

— Это когда не хочется, когда не верится, что что-то поможет, но мы встаем и начинаем что-то делать, что раньше работало на нас. Это может быть что угодно: можно убрать и обустроить свое пространство через “не хочу”.

Так мы устроены: куда пошел фокус внимания — то мы и чувствуем. Хорошо встать и бесцельно пойти гулять. Так психика переключается, — советует эксперт.

Если же твои близкие или знакомые имеют депрессивное состояние, то ни в коем случае нельзя их стыдить, не верить или говорить, что это просто лень.

Надо относиться с пониманием и предложить человеку самому или вместе сделать какое-нибудь его любимое дело. Скорее всего, сначала он будет отказываться. И это нормально.

Но стоит объяснить родным, что это может сработать и помочь чувствовать себя лучше.

Новости о военных успехах наших защитников не сходят с уст людей как в Украине, так и за рубежом на протяжении последней недели.

Но вместе с подъемом у украинцев появляется тревога на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Читай, нормально ли это и как помочь себе овладеть эмоциями.

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