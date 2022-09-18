У мене почалась осіння хандра — чи нормально це та як себе витягнути з депресивного стану

З приходом осені українці почали частіше цікавитись матеріалами на тему депресії. Це свідчить про те, що затяжні дощі та війна за вікном пригнічують людей.

Апатичний стан та смуток заважають сфокусуватись на роботі та навчанні, а також загрожують переходом у депресію.

Нейропсихологиня та психотерапевтка Вікторія Любаревич-Торхова розповіла Яні Брензей в ефірі телемарафону про осінню хандру та як її подолати.

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Осіння хандра — це нормально?

Експертка пояснює, що осінню організм людини переналаштовується на новий режим, коли темряви стає більше, ніж світла, а сірості — більше, ніж яскравих кольорів.

Це відбивається на психологічному стані та викликає тривожні думки й страхи. Утім варто відрізняти осінню хандру та депресію.

Зазвичай, коли наступає темрява, людина стає більш тривожною. Можна це назвати хандрою. Я б не сказала, що це депресія. Бо депресія — це коли понад два тижні поспіль є апатія, поганий настрій, проблеми зі сном, — каже психологиня.

Діагноз депресія може поставити лише фахівець. І це справді хвороба, яку потрібно лікувати.

Якщо ж йдеться про тимчасову осінню хандру, то такий стан абсолютно нормальний. Варто лиш знати, як допомогти собі в цей період.

Як подолати осінню апатію

Вікторія Любаревич-Торхова дала кілька порад, які допоможуть тобі почуватись краще:

не читай новини постійно, а роби це в певні години дня;

піклуйся про себе — перевір з лікарем, чи вистачає твоєму організму всіх вітамінів та мінералів. Якщо ні, то додатково їх приймай;

тіш себе улюбленими кольорами, звуками, смаками, ароматами тощо;

дозволь собі посумувати та пережити накопичені емоції.

Що робити, якщо в мене депресія

Якщо ж людина справді має депресію, яку констатував лікар, то перш за все потрібно зайнятись поведінковою активацією.

— Це коли не хочеться, це коли не віриться, що щось допоможе, але ми встаємо та починаємо щось робити, що раніше працювало на нас. Це може бути будь-що: можна прибрати та облаштувати свій простір через “не хочу”.

Бо так ми влаштовані: куди пішов фокус уваги — те й ми відчуваємо. Дуже добре встати та безцільно піти гуляти. Так психіка перемикається, — радить експертка.

Якщо ж твої близькі чи знайомі мають депресивний стан, то в жодному разі не можна їх соромити, не вірити чи казати, що то просто лінощі.

Треба ставитись з розумінням і запропонувати людині самій або разом зробити якусь її улюблену справу. Швидше за все, спершу вона відмовлятиметься. І це нормально.

Але варто пояснити рідним, що зрештою це може спрацювати та допомогти почуватись краще.

Новини про військові успіхи наших захисників не сходять з вуст людей як в Україні, так і за кордоном впродовж останнього тижня. Але разом з піднесенням в українців з’являється тривога на тлі новин про контрнаступ ЗСУ.

Читай, чи нормально це і як допомогти собі опанувати емоції.

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