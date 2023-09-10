Світ підвів, і ти втратив(-ла) здатність довіряти? Що з цим робити

Довіра — базова властивість людської психіки, яка полягає в здатності почуватися безпечно у взаємодії з іншими. Ця здатність формується ще в дитинстві, а в дорослому житті є основою стосунків та світовідчуття.

Здатність довіряти у кожного розвинена по-різному. Іноді можна з дитинства обережно ставитись до інших. Однак що робити, коли втратити довіру до всіх змушують певні події чи обставини?

На платформі Психологічна підтримка розповіли, чому нам буває складно довіряти іншим і що з цим робити.

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Як повернути свою здатність довіряти

Аналіз минулого. Розглянь свій минулий досвід, щоб зрозуміти корені проблеми. Важливо розуміти, як досвіди впливають на твоє ставлення до людей сьогодні.

Для цього подумай, які події в минулому зіпсували довіру до інших? А також спробуй відстежувати свої почуття в моменті, коли відчуваєш недовіру, та порефлексувати над їхніми причинами.

Читати на тему Усе залежить від твого вибору. Що таке співзалежність та чи справді такі стосунки токсичні Психологиня розповіла про взаємозалежні стосунки та чи справді це погано.

Поступова довіра. Спробуй надавати довіру іншим поступово, починаючи з маленьких кроків. Це може бути довіра до знайомих у маленьких речах, з часом можна розширити межі довіри.

Спробуй надавати довіру іншим поступово, починаючи з маленьких кроків. Це може бути довіра до знайомих у маленьких речах, з часом можна розширити межі довіри. Розвиток навичок спілкування. Важливо навчитися відкрито спілкуватися з іншими та висловлювати свої почуття, думки та страхи, а також слухати інших.

Загалом вміти чути й говорити — корисна навичка, яка врятує стосунки від недомовок та тривоги. Часто людина могла мати на увазі далеко не те, що ми почули.

Встановлення меж. Здорові межі допоможуть відчути себе захищено, навіть коли ти довіряєш іншим.

Здорові межі допоможуть відчути себе захищено, навіть коли ти довіряєш іншим. Отримання підтримки. Обговорення своїх емоцій та почуттів із близькими людьми або групою підтримки може бути дуже корисним у спробі відновити довіру.

Обговорення своїх емоцій та почуттів із близькими людьми або групою підтримки може бути дуже корисним у спробі відновити довіру. Психотерапія. Працюючи з психотерапевтом можна розглянути глибокі причини недовіри та розробити стратегії для її подолання.

У світі багато несправедливості та важких ситуацій, які викликають негатив, тривогу, страх й інші емоції, які тиснуть на якість життя.

Вони будуть завжди, а наше завдання лише навчитися співіснувати і жити при цьому у задоволення. В цьому допоможе емоційна гігієна, детальніше про неї у матеріалі.

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