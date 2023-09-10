Світ підвів, і ти втратив(-ла) здатність довіряти? Що з цим робити

Довіра — базова властивість людської психіки, яка полягає в здатності почуватися безпечно у взаємодії з іншими. Ця здатність формується ще в дитинстві, а в дорослому житті є основою стосунків та світовідчуття.
Здатність довіряти у кожного розвинена по-різному. Іноді можна з дитинства обережно ставитись до інших. Однак що робити, коли втратити довіру до всіх змушують певні події чи обставини?
На платформі Психологічна підтримка розповіли, чому нам буває складно довіряти іншим і що з цим робити.
Для цього подумай, які події в минулому зіпсували довіру до інших? А також спробуй відстежувати свої почуття в моменті, коли відчуваєш недовіру, та порефлексувати над їхніми причинами.
Загалом вміти чути й говорити — корисна навичка, яка врятує стосунки від недомовок та тривоги. Часто людина могла мати на увазі далеко не те, що ми почули.
У світі багато несправедливості та важких ситуацій, які викликають негатив, тривогу, страх й інші емоції, які тиснуть на якість життя.
Вони будуть завжди, а наше завдання лише навчитися співіснувати і жити при цьому у задоволення. В цьому допоможе емоційна гігієна, детальніше про неї у матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.