Мир подвел, и ты потерял(-а) способность доверять? Что с этим делать

Доверие — базовое свойство человеческой психики, заключающееся в способности чувствовать себя безопасно во взаимодействии с другими. Эта способность формируется еще в детстве, а во взрослой жизни является основой отношений и мироощущения.

Способность доверять у каждого развита по-разному. Иногда можно с детства осторожно относиться к другим. Однако что делать, когда утратить это доверие ко всем нас заставляют определенные события или обстоятельства?

На платформе Психологическая поддержка рассказали, почему нам бывает сложно доверять другим и что с этим делать.

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Как вернуть свою способность доверять

Анализ прошедшего. Рассмотри свой прошлый опыт, чтобы понять корни проблемы. Важно понимать, как опыты влияют на твое отношение к людям сегодня.

Для этого подумай, какие события в прошлом испортили доверие другим? А также попробуй отслеживать свои чувства в моменте, когда чувствуешь недоверие, и порефлексировать над их причинами.

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Постепенное доверие. Попытайся оказывать доверие другим постепенно, начиная с маленьких шагов. Это может быть создать доверие к знакомым в маленьких вещах, а со временем расширить эти границы.

Попытайся оказывать доверие другим постепенно, начиная с маленьких шагов. Это может быть создать доверие к знакомым в маленьких вещах, а со временем расширить эти границы. Развитие навыков общения. Важно научиться открыто общаться с другими и выражать свои чувства, мысли и страхи, а также слушать других.

В общем, уметь слышать и говорить — это полезный навык, который спасет отношения от недомолвок и тревоги. Часто человек мог иметь в виду далеко не то, что мы услышали.

Установление границ. Здоровые границы помогут почувствовать себя защищенным(-ой), даже если ты доверяешь другим.

Здоровые границы помогут почувствовать себя защищенным(-ой), даже если ты доверяешь другим. Получение поддержки. Обсуждение своих эмоций и чувств с близкими людьми или группой поддержки может быть очень полезным в попытке восстановить доверие.

Обсуждение своих эмоций и чувств с близкими людьми или группой поддержки может быть очень полезным в попытке восстановить доверие. Психотерапия. Работая с психотерапевтом, можно рассмотреть глубокие причины недоверия и разработать стратегии для его преодоления.

В мире много несправедливости и тяжелых ситуаций, вызывающих негатив, тревогу, страх и другие эмоции, давящие на качество жизни.

Они будут всегда, а наша задача только научиться сосуществовать и жить при этом в удовольствии. В этом поможет эмоциональная гигиена, подробнее о ней в материале.

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