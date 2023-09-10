Мир подвел, и ты потерял(-а) способность доверять? Что с этим делать

Доверие — базовое свойство человеческой психики, заключающееся в способности чувствовать себя безопасно во взаимодействии с другими. Эта способность формируется еще в детстве, а во взрослой жизни является основой отношений и мироощущения.
Способность доверять у каждого развита по-разному. Иногда можно с детства осторожно относиться к другим. Однако что делать, когда утратить это доверие ко всем нас заставляют определенные события или обстоятельства?
На платформе Психологическая поддержка рассказали, почему нам бывает сложно доверять другим и что с этим делать.
Для этого подумай, какие события в прошлом испортили доверие другим? А также попробуй отслеживать свои чувства в моменте, когда чувствуешь недоверие, и порефлексировать над их причинами.
В общем, уметь слышать и говорить — это полезный навык, который спасет отношения от недомолвок и тревоги. Часто человек мог иметь в виду далеко не то, что мы услышали.
В мире много несправедливости и тяжелых ситуаций, вызывающих негатив, тревогу, страх и другие эмоции, давящие на качество жизни.
Они будут всегда, а наша задача только научиться сосуществовать и жить при этом в удовольствии. В этом поможет эмоциональная гигиена, подробнее о ней в материале.
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