Еще не слышали об эмоциональной гигиене? Объясняем, что это такое и как ее придерживаться

Люди понемногу начинают интересоваться собственной психологией, чаще обращаются к терапии и делятся переживаниями с родными. Но при этом могут не соблюдать эмоциональную гигиену.
В Центре психического здоровья рассказали, что это такое и как следить за психологическим комфортом.
Эмоциональная гигиена — это умение жить в согласии с собственными эмоциями.
Эмоциональная гигиена — это умение жить в согласии с собственными эмоциями.
Как правило, человек пытается скорее избавиться от эмоциональной боли — прячет, вытесняет, пытается забыть, однако делать этого не стоит.
Если игнорировать свои эмоции, не реагировать на них, подавлять, это приведет к более серьезным проблемам со здоровьем.
Старайтесь наблюдать за собой, своими эмоциями и переживаниями. Если вы грустите или у вас плохое настроение — это может свидетельствовать о скрытых эмоциях.
Подумайте, возможно, вы беспокоитесь, чего-то боитесь или на кого-то сердитесь. Распознайте, что скрывается за грустью.
Научитесь принимать собственные переживания, не вините себя за эмоции. Если имеет место гнев — сердитесь, если радость — радуйтесь на полную, если вам страшно — не бойтесь показать этот страх.
Самое важное — понять, что с вами происходит, и принять эмоцию, не отрицать ее.
Иногда общество диктует нам правила поведения. Тогда мы становимся уязвимыми перед собой. Некоторые переживания могут сидеть очень глубоко внутри и накапливаться.
Мы устроены так, что ни одно переживание и эмоциональное состояние не приходит к нам просто так — оно контейнируется.
Мы устроены так, что ни одно переживание и эмоциональное состояние не приходит к нам просто так — оно контейнируется.
И если в вашем контейнере уже слишком много нелегализованных эмоций, его может “прорвать”. Кроме того, это чревато психосоматикой — порой психологическое не здоровье приводит к проблемам в физическом здоровье.
Не держите в себе переживания касательно другого человека — обиды, недоразумения, злобу, возмущение. Говорите о них.
Общение — лучший способ разрешить конфликт и не навредить эмоциональному здоровью.
Общение — лучший способ разрешить конфликт и не навредить эмоциональному здоровью.
Но делать это нужно не с претензиями, а объясняя, почему вас что-то тревожит, беспокоит; где именно вам некомфортно.
Предлагайте собственные варианты решения сложившейся ситуации. Это поможет поддержать правильный тон разговора.
Для поддержания эмоциональной гигиены очень важно восстанавливать утраченный ресурс. Особенно после травмирующих или негативных событий.
Для этого нужно принять свои эмоции, поговорить о них, а потом порадовать себя чем-то. Выберите занятие, от которого получаете удовольствие, и уделите ему достаточно времени.
Чтобы распознавать и экологически обращаться с собственными чувствами, говорить о них свободно, понадобится время. Не торопитесь, дайте себе привыкнуть к эмоциональной гигиене и не огорчайтесь, что сначала у вас может не получаться.
В случае, если вам необходима поддержка, обращайтесь за ней. Говорите о наболевшем с родными и друзьями. Важно иметь рядышком надежное плечо и не закрываться в себе.
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