Еще не слышали об эмоциональной гигиене? Объясняем, что это такое и как ее придерживаться

Люди понемногу начинают интересоваться собственной психологией, чаще обращаются к терапии и делятся переживаниями с родными. Но при этом могут не соблюдать эмоциональную гигиену.

В Центре психического здоровья рассказали, что это такое и как следить за психологическим комфортом.

Что такое эмоциональная гигиена

Эмоциональная гигиена — это умение жить в согласии с собственными эмоциями.

Как правило, человек пытается скорее избавиться от эмоциональной боли — прячет, вытесняет, пытается забыть, однако делать этого не стоит.

Если игнорировать свои эмоции, не реагировать на них, подавлять, это приведет к более серьезным проблемам со здоровьем.

Тогда с чего начать?

Наблюдайте и учитесь распознавать

Старайтесь наблюдать за собой, своими эмоциями и переживаниями. Если вы грустите или у вас плохое настроение — это может свидетельствовать о скрытых эмоциях.

Подумайте, возможно, вы беспокоитесь, чего-то боитесь или на кого-то сердитесь. Распознайте, что скрывается за грустью.

Примите собственные эмоции

Научитесь принимать собственные переживания, не вините себя за эмоции. Если имеет место гнев — сердитесь, если радость — радуйтесь на полную, если вам страшно — не бойтесь показать этот страх.

Самое важное — понять, что с вами происходит, и принять эмоцию, не отрицать ее.

Табуированные эмоции

Иногда общество диктует нам правила поведения. Тогда мы становимся уязвимыми перед собой. Некоторые переживания могут сидеть очень глубоко внутри и накапливаться.

Мы устроены так, что ни одно переживание и эмоциональное состояние не приходит к нам просто так — оно контейнируется.

И если в вашем контейнере уже слишком много нелегализованных эмоций, его может “прорвать”. Кроме того, это чревато психосоматикой — порой психологическое не здоровье приводит к проблемам в физическом здоровье.

Разговаривайте о своих чувствах

Не держите в себе переживания касательно другого человека — обиды, недоразумения, злобу, возмущение. Говорите о них.

Общение — лучший способ разрешить конфликт и не навредить эмоциональному здоровью.

Но делать это нужно не с претензиями, а объясняя, почему вас что-то тревожит, беспокоит; где именно вам некомфортно.

Предлагайте собственные варианты решения сложившейся ситуации. Это поможет поддержать правильный тон разговора.

Помните о ресурсе

Для поддержания эмоциональной гигиены очень важно восстанавливать утраченный ресурс. Особенно после травмирующих или негативных событий.

Для этого нужно принять свои эмоции, поговорить о них, а потом порадовать себя чем-то. Выберите занятие, от которого получаете удовольствие, и уделите ему достаточно времени.

Не спешите

Чтобы распознавать и экологически обращаться с собственными чувствами, говорить о них свободно, понадобится время. Не торопитесь, дайте себе привыкнуть к эмоциональной гигиене и не огорчайтесь, что сначала у вас может не получаться.

Ищите поддержку

В случае, если вам необходима поддержка, обращайтесь за ней. Говорите о наболевшем с родными и друзьями. Важно иметь рядышком надежное плечо и не закрываться в себе.

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