Ще не чули про емоційну гігієну? Пояснюємо, що воно таке і як її дотримуватися

Люди потроху починають дізнаватися більше про власну психологію, частіше звертаються до терапії та діляться переживаннями з рідними. Але при цьому можуть не дотримуватися емоційної гігієни.

У Центрі психічного здоров’я розповіли, що це таке та як пильнувати за власним психологічним комфортом.

Що таке емоційна гігієна

Емоційна гігієна — це вміння жити у злагоді з власними емоціями.

Зазвичай людина намагається якнайшвидше позбутися емоційного болю — ховає, витісняє, пробує забути, однак робити цього не варто.

Якщо ігнорувати власні емоції, не реагувати на них, придушувати — це призведе до більш серйозних проблем зі здоров’ям.

Тоді з чого почати?

Спостеріг айте та вчіться розпізнавати

Намагайтеся слідкувати за собою, власними емоціями та переживаннями. Якщо ви сумуєте чи маєте поганий настрій, це може свідчити про приховані емоції.

Подумайте, можливо, ви тривожитеся, чогось боїтесь чи на когось сердиті. Розпізнайте, що криється за смутком.

Прийміть власні емоції

Навчіться приймати власні переживання, не звинувачуйте себе через емоції. Якщо відчуваєте гнів — гнівайтесь, якщо радість — радійте на повну, якщо вам страшно — не цурайтеся показати цей страх.

Найважливіше — зрозуміти, що з вами відбувається, та прийняти емоцію, не заперечувати її.

Табуйовані емоції

Інколи суспільство диктує нам правила поведінки. Тоді ми стаємо вразливими перед собою. Деякі переживання можуть “сидіти” дуже глибоко всередині й накопичуватися.

Ми влаштовані так, що жодне переживання та емоційний стан не приходить до нас просто так — воно контейнується.

І якщо у вашому контейнері вже забагато нелегалізованих емоцій, його може “прорвати”. Крім того, це небезпечно через психосоматику — інколи психологічне здоров’я призводить до проблем у фізичному здоров’ї.

Розмовляйте про свої почуття

Не тримайте в собі переживання щодо іншої людини — образу, непорозуміння, злість, обурення. Говоріть про них.

Спілкування — найкращий спосіб вирішити конфлікт і не шкодити власному емоційному здоров’ю. Але робити це треба не з претензіями, а пояснюючи, чому вас щось турбує, непокоїть; де саме вам незручно.

Пропонуйте власні варіанти вирішення ситуації, що склалася. Це допоможе підтримувати правильний тон розмови.

Пам’ятайте про ресурс

Для підтримання емоційної гігієни дуже важливо відновлювати втрачений ресурс. Надто після травмуючих чи негативних подій.

Для цього потрібно прийняти свої емоції, поговорити про них, а потім — порадувати себе чимось. Оберіть заняття, від якого отримуєте задоволення, і приділіть йому достатньо часу.

Не поспішайте

Щоб розпізнавати та екологічно поводитися з власними почуттями, говорити про них вільно, знадобиться час. Не поспішайте надміру, звикніть до емоційної гігієни й не засмучуйтеся, що на початку у вас може не виходити.

Шукайте підтримки

У разі, якщо вам необхідна підтримка, звертайтеся по неї. Говоріть про наболіле з рідними та друзями. Важливо мати поряд надійне плече та не закриватися в собі.

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