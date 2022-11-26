Психологія

Ми закриваємося за “особистими кордонами” — психолог пояснив, у чому небезпека

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Листопада 2022, 14:30
психолог про особисті кордони

Більше новин
Пожежна безпека
Це вбереже життя: кілька порад стосовно пожежної безпеки вдома, коли вимикають електроенергію
Ми закриваємося за “особистими кордонами” — психолог пояснив, у чому небезпека
Щоб темні часи не зачепили твій гаманець: навіщо відкладати готівку та як це зробити безпечно
Чим зайняти дітей в лікарні
Масажі, мультики та ігри — Карпачов про те, чим зайняти дітей в лікарні
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Дивитись більше

Матеріали по темі

Чим зайняти дітей в лікарні
Масажі, мультики та ігри — Карпачов про те, чим зайняти дітей в лікарні
Біль втрати
Не проживай свій біль на самоті — як оговтатися від втрати найріднішої людини
Як зберегти стосунки після народження дитини
Між нами дитина: як партнерам зберегти романтичні стосунки після народження малюка 
прихована деперсія
Депресія, про яку ти не знаєш: як виявити приховану форму

Відео
Обмін полоненими 26 листопада: 12 військових та цивільних повернули з полону в Україну

Нарешті вільні! Скільки українців повернулись додому — деталі обміну полоненими 26 листопада
Вибухи в Дніпрі: що відомо на сьогодні, 26 листопада 2022
Вибухи в Дніпрі зараз: росіяни поцілили по мирному кварталу міста — є постраждалі
Вшанування Голодомору у 2022 році
Ніколи не забудемо та не пробачимо: що тобі треба знати про День пам’яті жертв Голодомору
Карта бойових дій в Україні 26.11.2022 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 26 листопада в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:18
Розмови окупантів
“Або без рук і ніг, або 200-м!” Військовий РФ ниє, що їх не відпускають у відпустку
0:05:09
Бахмут
Найзапекліша точка на фронті: яка ситуація у Бахмуті зараз
0:10:06
Медики
Після запеклих боїв лякала тиша: як медики працювали під вогнем у Чернігівській області
0:05:24
Херсон сьогодні
Незламні українці не покидають Херсон! Як люди виживають без усього та останні новини з міста
0:11:56
Реакція світу на масові атаки росіян на українську інфраструктуру
Перемоги України на дипломатичному фронті: Кулеба про важливі міжнародні рішення та засудження Росії
0:12:21
Коли дадуть світло в Києві — виконавчий директор ДТЕК
У Києві світло даватимуть на дві – три години: що відбувається з енергосистемою зараз
Більше відео
Чим зайняти дітей в лікарні
Читати далі
Масажі, мультики та ігри — Карпачов про те, чим зайняти дітей в лікарні
ГБО
Читати далі
Дешевше, але чи безпечно? Про переваги та недоліки ГБО та як перевести авто на газ

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь