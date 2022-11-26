Ми закриваємося за “особистими кордонами” — психолог пояснив, у чому небезпека

Коли ми дуже довго спілкуємося з якоюсь людиною, ненароком можемо порушувати її особисті кордони.

Адже ми настільки звикли до людини, вивчили її звички, поведінку та відчуваємо себе її частиною. Це працює з усіма, як із друзями, так і з сім’єю та другою половинкою.

Звичайно, що треба вміти відстоювати свої особисті кордони, але психолог Андрій Жельветро на своїй сторінці в Instagram розповідає, що чим більше люди стурбовані своїми кордонами, тим менше вони мають шансів полюбити.

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Кордони — це не чарівна пігулка. Це просто навичка спілкування, як уміння говорити “дякую”. Вона корисна. Але її не треба зводити до культу.

— Це роблять (надто турбуються про власні кордони — ред.) зашугані люди, які колись не змогли впоратися з образою. Вони так і застрягли на тому етапі у своїх страхах. Щоб, не дай боже, цього не повторилося, — розповідає психолог.

Андрій розповідає, що дуже важливо навчитися відпускати образи, вивільняти й проживати емоції, пробачати себе за те, що не визначили покидька в людині. Вчитися життю в самого життя, а не загороджуватися від нього барикадами.

— Я спілкуюся з колегами-психологами, і на питання про кохання вони часто заводять розмови про відстоювання своїх потреб, заяву своїх кордонів. Це рівень дитячого садка. Вони все більше говорять про захист і все менше — про вміння довіряти, просити, пробачати, йти на компроміси, чути та відчувати коханого, допомагати, підтримувати, дбати, любити його.

Чому в світі так багато самотності

За словами психолога, це стається, тому що все менше людей здатні впустити до себе, до свого життя іншу людину — відкритися, довіритися їй. Вони відгороджуються “особистими кордонами” і, як наслідок, залишаються самотніми.

Але навіть якщо ти не самотній і в тебе є проблеми у стосунках, то завжди треба вміти вирішити проблему. Можливо, твої стосунки переживають кризу. Нагадаємо, що раніше ми розповідали, які бувають кризи у стосунках.