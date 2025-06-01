Коли город — секрет довголіття. Як садівництво покращує якість життя

Садівництво — терапевтичний процес, який нерідко використовують для морального та фізичного відновлення. Зокрема і для військових. Висадка рослин та сам процес вирощування мають магнетичний вплив. Ти бачиш, як даєш життя рослині, а потім вона у відповідь дає тобі свої плоди чи квіти.

Доведено, що власний сад чи городик може допомогти прожити довше та щасливіше життя. Та як цього досягти, якщо частіше від городу у тебе виснаження, аніж задоволення? Про всі секрети розповіли Real Simple.

Як садівництво впливає на наше життя

Садівництво може знижувати рівень стресу та позитивно впливати на психічне здоров’я, йдеться у дослідженні. А ще покращити фізичне благополуччя, і знизити ризики недоумства у літньому віці на понад 35%. Останні дослідження вказують на те, що садівництво та вирощування власного городу може покращити і сон на 42%.

Усі ці результати свідчать, що садівництво — це справді терапія, яка може покращувати фізичний і психічний стан людини, а відповідно і продовжувати життя. Чим не привід посадити хоча б горщик з травами на підвіконні?

Лікарі також одностайно збігаються у думках про користь городу. Найперша причина, чому так, покращення настрою. Ми отримуємо задоволення не лише від процесу висадки рослин, а й тоді, коли збираємо плоди нашої праці. Сертифікована психологиня і професорка Університету Південної Каліфорнії Моллі Берретс каже, що садівництво навіть зменшує симптоми депресії.

Садівництво може покращити настрій та полегшити симптоми депресії. Дослідження показали, що проведення часу в зелених зонах може підвищити рівень серотоніну і дофаміну.

Крім усього, садівництво діє як самодопомога. Коли ми маємо можливість щось виростити і подбати про рослину — така турбота діє і на нас, живить душу.

Психотерапевтка Елізабет Крейн додає, що так ми можемо відчувати зв’язок з природою та внутрішню гармонію, пробуджувати первісні інстинкти. Крім усього, власноруч вирощені квіти чи плоди змушують нас пишатися собою, покращують самооцінку і самоцінність.

Садівництво також вчить нас цінувати припливи та відпливи життя. Воно поглиблює наше розуміння часу, виховуючи терпіння в очікуванні першої квітки або врожаю, — каже експертка з садівництва Донна Летьє.

З очевидних переваг мати власний сад чи город — постійний рух. Посадити, полити, підживити, підв’язати, прополоти… Все це вимагає руху і зусиль. Інколи город працює краще за спортзал, і розвиває гнучкість, рівновагу і витривалість. Для літніх людей це можливість покращити фізичну форму і зберегти рухливість.

Власний сад чи город також впливає і на якість харчування. Якщо їсти власні овочі та фрукти, так можна споживати менше пестицидів та ГМО, які можуть міститися у продуктах з магазину.

А постійний контакт із землею підвищує імунітет, зокрема завдяки бактерії Mycobacterium vaccae підвищується настрій і знижується тривожність.

Якщо у тебе немає можливості опікуватися цілим садом чи городом, можна почати з малого, і посадити на підвіконні квіти чи трави. Краще вибирати щось легке для вирощування. А найбільш корисний варіант — мати когось, з ким можна ділитися успіхами і просити про пораду.

Раніше ми розповідали, які квіти легко виростити у саду.

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