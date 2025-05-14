Хочу сад, як у бабусі: які квіти буде легко і просто виростити

Якщо садівництво для тебе — вид особистої терапії, варто приділяти цьому більше часу! Однак починати буває важко. Особливо, якщо не знаєш примх квітів. Сьогодні ми поділимося з тобою секретами, які квіти прості у вирощуванні.

Найпростіші у вирощуванні квіти: список для садівників

Видання Real Simple поділилося, які квіти тобі точно вдасться виростити у себе в саду. Адже не всі квіти примхливі та потребують постійного та складного догляду. Свої перші висадки радимо почати саме з них.

Вибирати серед сотень сортів квітів може бути важко, та цьогоріч можна спробувати докладати менше зусиль і все одно отримати красу в саду. Ділимося топ-8 видами квітів, які легко вирощуються.

Чорнобривці

Наші чорнобривці — одні з найпростіших у догляді квітів. Після вкорінення вони потребують мінімального догляду. Крім усього, вони стійкі до спеки та шкідників, а квітнути можуть аж до самих заморозків!

Найкраще чорнобривці ростуть на ділянках, які добре прогріваються сонцем. Поливати чорнобривці потрібно лише тоді, коли земля буде видимо сухою. Для висадки можна вибрати різноманіття відтінків: від помаранчевого до жовтого чи білого.

Ехінацея

Ще одна гарна і невибаглива квітка, яку доволі просто виростити у саду. До того ж вона чудово приваблює бджіл у сад, якщо твої дерева потребують запилення. Можна вибрати сорт Giddy Pink, який добре росте за будь-яких умов.

Ехінацея буває різних кольорів, від відтінків фіолетового до рожевого, помаранчевого, червоного, жовтого та білого. Ехінацея може самосіятися і ставати багаторічною.

Цинії

Рідко можна натрапити у чиємусь саду на цинії. А дарма! Ці прекрасні квіти майже не потребуватимуть твоєї уваги після висадки. Вони бувають різних розмірів та забарвлень, тож ти можеш вибрати насіння на свій смак.

Цинії також приваблюють бджіл та метеликів. Їм необхідно багато сонця та дренований ґрунт. Поливати цинії потрібно тоді, коли земля буде сухою.

Космос двічіперистий

Ці миловидні квіти, назва якої ніде не траплялася! Так, це космос двічіперистий. Ці квіти виростити дуже просто і швидко. Вони стійкі до засух чи моментів, якщо забудеш їх полити. А квітнуть усе літо різноманіттям кольорів.

Космоси бувають рожевих, жовтих, білих, червоних відтінків. Вони можуть рости у бідному ґрунті. Вимагають менше поливу, ніж інші квіти.

Лофант

Лофант обожнюють бджоли, тому це ідеальний варіант, який можна садити поруч з плодовими деревами чи ягодами. Він ароматний, має синьо-фіолетове забарвлення, або ж червоне, рожеве чи біле. Можна вибрати універсальний сорт Agastache Pink Pearl.

Такі квіти будуть стійкими до спекотного літа та посух. А квітнуть від весни до заморозків.

Соняхи

Соняхи також невибагливі у догляді. Вони чудово прикрасять твій сад та додадуть йому яскравих барв. Вони бувають різних форм та розмірів, тож ти можеш вибрати той, що найбільше до душі.

Їм потрібне сонячне місце у саду і багато води. Ось і весь догляд. Високі сорти соняхів доведеться підв’язувати.

Настурції

Настурції чудово ростуть навіть у бідних ґрунтах і не потребують багато твого часу. А ще ці квіти придатні до їжі. Вони мають гірчично-перчений смак, а стручки можна вдало маринувати. Настурції бувають рожевого, червоного, жовтого, білого та помаранчевого кольорів.

Хризантеми

Хризантеми бувають найрізноманітніших відтінків, а ще — вони дуже прості у догляді! Тож цими невибагливими квітами можна легко і просто прикрасити свій сад. Деякі види квітнуть з липня і майже до кінця осені.

Сорти бувають однорічними чи багаторічними. До речі, ми розповідали, коли пересаджувати хризантеми навесні. Вони люблять яскраве сонце та щедрий полив. Однак взимку потребують значного утеплення. Це весь догляд!

Раніше ми розповідали, як доглядати за бегонією в домашніх умовах.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.