Коли сіяти айстри на розсаду: розповідаємо про терміни посіву та методи догляду

Айстра — улюблениця дачників, квітка світлолюбна, різнобарвна та вологолюбна. Вона налічує понад 200 видів. Назва “айстра” з латині перекладається як “зірка”. Читай про оптимальні терміни висіву насіння айстри на розсаду та ефективні методи догляду за нею — у матеріалі.

Є два способи вирощування айстр: посівом у ґрунт і розсадою. Звісно, кожен з методів має свої недоліки й переваги. Розсадний метод дає змогу вирощувати сорти навіть пізнього строку цвітіння і восени зібрати з цих сортів насіння.

Коли і як сіяти айстри на розсаду

Вирощування через розсаду забезпечує більш ранні терміни цвітіння. Айстри будуть квітнути вже на початку серпня і милуватимуть око аж до середини жовтня.

Посів на розсаду в кімнатних умовах проводять з кінця березня й до середини квітня.

Однак айстри, вирощені розсадою, більш уразливі до фузаріозу. Це захворювання зазвичай спричиняється грибом роду Fusarium. Фузаріоз вражає дорослі рослини в період бутонізації. Ознаки хвороби чітко виражені: рослина в’яне з одного боку, її листки поникають, а бутон нахиляється в той же бік. Рослина швидко жовтіє і гине.

Боротьба з фузаріозом — це той випадок, коли медицина безсила, а єдиним шансом на порятунок є залізний імунітет та суворий карантин. Оскільки ефективних ліків чи фунгіцидів, здатних реанімувати вже інфіковану рослину, на сьогодні не існує, будь-яке зараження фактично стає для неї смертним вироком.

Патоген діє підступно, блокуючи судинну систему культури, що неминуче призводить до її швидкого в’янення та загибелі. Для профілактики можна використовувати фунгіциди, однак навіть вони не дають повної гарантії того, що айстри не захворіють.

Як висівати айстри на розсаду

Висівати айстри на розсаду не є складним завданням — варто лиш дотримуватися легкої покрокової інструкції, і у тебе все обов’язково вийде:

У ящик висотою 5-7 см насипати городньої землі та висіяти насіння. Зверху притрусити землею та полити водою. Закрити ящик плівкою та поставити ближче до сонячного світла. Кожні 2-3 дні повертати сіянці на інший бік, щоб вони росли рівненько. Коли з‘являться перші листочки, розсаду треба пікірувати — тобто розсадити в інший ящик. Під час цього процесу корінці айстр треба підрізати та заглибити у зроблену паличкою ямку до сім‘ядольних листочків. Розсаду айстри поливати помірно, за мірою підсихання верхнього шару ґрунту. А вже тоді, як листя зімкнеться, можна виносити її у більш прохолодне місце, щоб звикала до зміни температури. Підживлюють айстри повним комп­лексним добривом з інтервалом у три тижні, або розчином коров’яку (1:10). Також можна удобрювати квіткові клумби мінеральними сполуками.

Коли сіяти розсаду у відкритий ґрунт

У відкритий ґрунт розсаду айстри можна висаджувати вже в середині травня, оскільки рослина холодостійка — не боїться заморозків до -3-4 ° С. Висаджувати розсаду на постійне місце потрібно на добре освітленому місці — ця квітка полюбляє сонячні промені. Не варто допускати застою води при поливі або при дощі.

Розсада до посадки на грядки повинна бути з добре розвиненим корінням, а висота стебла становити не менше 10 см. Висаджувати рослини у відкритий ґрунт найкраще ввечері, в борозенки, залиті водою, на віддалі один від одного не менше 20-30 сантиметрів з урахуванням пишності й висоти сорту. Відстань між борозенками залишити до пів метра.

Також цим рослинам необхідні часті розпушування ґрунту. Ґрунт розпушують на невелику глибину, при цьому видаляючи бур’яни.

Секрети вирощування айстр, хвороби та використання у ландшафті: відео

Твоя праця себе виправдає — різнобарв’я айстр буде довго радувати око.

