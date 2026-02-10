Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сеять астры на рассаду: рассказываем о сроках посева и методах ухода

Леся Манзюк, редактор сайта 10 февраля 2026, 14:25 4 мин.
когда сажать астры
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь