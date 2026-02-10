Когда сеять астры на рассаду: рассказываем о сроках посева и методах ухода

Астра — любимица дачников, цветок светолюбивый, влаголюбивый и радующий разноцветьем. Она насчитывает более 200 видов. Название “астра” с латыни переводится как “звезда”. Читай про оптимальные сроки высева семян астры на рассаду и эффективные методы ухода за рассадой — в материале.

Есть два способа выращивания астр: посевом в грунт и рассадой. Конечно, каждый из методов имеет свои недостатки и преимущества. Рассадный метод позволяет выращивать сорта даже позднего срока цветения и осенью собрать из этих сортов семена.

Когда и как сеять астры на рассаду

Выращивание рассадой обеспечивает более ранние сроки цветения. Астры будут цвести уже в начале августа и будут миловать глаз вплоть до середины октября.

Посев на рассаду в комнатных условиях проводят с конца марта и до середины апреля.

Однако астры, выращенные рассадой, более уязвимы к фузариозу. Это заболевание обычно вызывается грибом рода Fusarium. Фузариоз поражает взрослые растения в период бутонизации. Признаки болезни четко выражены: растение увядает с одной стороны, его листья поникают, а бутон наклоняется в ту же сторону. Растение быстро желтеет и погибает.

Борьба с фузариозом — это тот случай, когда медицина бессильна, а единственным шансом на спасение является железный иммунитет и суровый карантин. Поскольку эффективного лекарства или фунгицидов, способных реанимировать уже инфицированное растение, на сегодняшний день не существует, любое заражение фактически становится для него смертным приговором.

Патоген действует коварно, блокируя сосудистую систему культуры, что неизбежно приводит к ее быстрому увяданию и гибели. Для профилактики можно использовать фунгициды, однако даже они не дают полной гарантии того, что астры не заболеют.

Как высевать астры на рассаду

Высевать астры на рассаду не является сложной задачей — стоит лишь соблюдать легкую пошаговую инструкцию, и у тебя все обязательно получится:

В ящик высотой 5-7 см насыпать огородной земли и высеять семена. Сверху посыпать землей и полить водой. Закрыть ящик пленкой и поставить ближе к солнечному свету. Каждые 2-3 дня поворачивать сеянцы на другую сторону, чтобы росли ровные. Когда появятся первые листики, рассаду нужно пикировать — то есть рассадить в другой ящик. Во время пикировки корни астр нужно подрезать и углубить в сделанную палочкой ямку до семядольных листочков. Рассаду астры поливать умеренно, по мере подсыхания верхнего слоя почвы. А уже тогда, когда листья сомкнутся, можно выносить ее в более прохладное место, чтобы она привыкла к изменению температуры. Подкармливают астры полным комплексным удобрением с интервалом в три недели или раствором коровяка (1:10). Также можно удобрять цветочные клумбы минеральными соединениями.

Когда сеять рассаду в открытый грунт

В открытую почву рассаду астры можно высаживать уже в середине мая, поскольку растение холодостойкое — не боится заморозков до -3-4°С. Высаживать рассаду на постоянное место нужно на хорошо освещенном месте – этот цветок любит солнечные лучи. Не следует допускать застоя воды при поливе или при дожде.

Рассада до посадки на грядки должна быть с хорошо развитыми корнями, а высота стебля составлять не менее 10 см. Высаживать растения в открытый грунт лучше всего вечером, в бороздки, залитые водой, на расстоянии друг от друга не менее 20-30 сантиметров с учетом пышности и высоты сорта. Расстояние между бороздками оставить до полуметра.

Также этим растениям необходимы частые рыхления почвы. Почву разрыхляют на небольшую глубину, при этом удаляя сорняки.

Секреты выращивания астр, болезни и использования в ландшафте: видео

Твой труд оправдает себя — разноцветье астр будет долго радовать глаз.

А если тебя интересует обработка клубники весной, чтобы получить хороший урожай сладких ягод — читай наш материал.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!