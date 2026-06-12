Справа про вбивство 5-річного Кирила Тлявова: одного з обвинувачених мобілізували до ЗСУ

Гучний судовий процес щодо трагічної загибелі п’ятирічного Кирила Тлявова у Переяславі несподівано загальмував. Головний обвинувачений, колишній поліцейський Іван Приходько, нині перебуває не в залі апеляційного суду, а на передовій у Донецькій області. Тепер його захисники вимагають повністю зупинити розгляд справи до завершення воєнного стану. Про це пише Суспільне.

Спіймали на вулиці: як екскоп потрапив до ЗСУ

Про те, що експравоохоронець загримів до армії, стало відомо на засіданні 5 червня. Його адвокат Віктор Чевгуз приніс до суду довідку від командира військової частини. За словами правозахисника, мобілізація його клієнта відбулася ще 19 березня і була досить раптовою. Чоловік має трьох дітей, але офіційно відстрочку не оформив.

— Його спіймали на вулиці, потім направили у військову частину. У нього забрали телефон, дружина дізналася лише через кілька днів. Підвезла документи, що в нього троє дітей, а він уже був відправлений туди. Сказали, що є певний порядок, подавайте рапорт, звільняйтесь. Він призваний, є наказ, — розповів деталі Віктор Чевгуз.

Зараз Приходько подав рапорт на звільнення через сімейні обставини, але цей процес може розтягнутися на пів року. Якщо відмовлять — адвокат планує йти до суду.

— Але позиція Верховного Суду говорить, що призов в такому випадку не скасовується. Нехай захищає нас із вами, — додав він.

Через новий статус обвинуваченого захист наполягає на паузі в судовому процесі.

— Івана Приходька призвали до лав Збройних Сил. Він зараз в Донецькій області, воює. Згідно з КПК, (у разі мобілізації — ред.) справа стосовно обвинуваченого призупиняється і виділяється окреме провадження, — пояснив Чевгуз.

До речі, сам обвинувачений військової служби не приховує. Журналісти знайшли його сторінку в TikTok, де він з весни викладає відео у формі поруч із різними типами дронів. Ймовірно, колишній коп проходить службу в одному з батальйонів безпілотних систем.

Реакція родини загиблого та юридичні нюанси

Прокурори попросили в суду місяць перерви. Їм потрібно зробити запити до Міноборони, щоб офіційно підтвердити факт служби Приходька і зрозуміти, чи дозволять йому умови на фронті підключатися до засідань хоча б онлайн. Загалом українське законодавство має певну колізію: прямої заборони мобілізувати підсудних у нетяжких та некорупційних справах немає.

Однак родина застреленого хлопчика категорично проти зупинки суду. Представниця потерпілих Ельвіра Лазаренко переконана, що це хитрий хід, щоб не сісти за ґрати. Справа в тім, що вирок у першій інстанції винесли ще у 2023 році, і зараз іде апеляція, де сім’я намагається домогтися покарання за більш тяжкою статтею.

— Ми розуміємо, чому він (Іван Приходько — ред.) це робить. Ніхто не знає, скільки триватиме війна. Я думаю, що так він намагається уникнути покарання, адже є ризик того, що апеляційний суд скасує вирок в частині більш тяжкої статті — хуліганства. Тому що в частину вбивства з необережності строки давності минули 2 роки тому, — наголосила адвокатка.

Вона додала, що представники Тлявових звертатимуться до Міноборони з проханням скасувати наказ про мобілізацію Приходька.

Серед адвокатів інших фігурантів справи єдності щодо подальших дій немає. Захисник експоліцейського Володимира Петровця та його сина Андрій Козацький підтримує часткову зупинку суду:

Стосовно Приходька, безумовно, треба зупиняти, — каже він.

Натомість адвокат четвертого обвинуваченого Дмитра Кривошея, Сергій Кишенько, вимагає поставити на паузу взагалі весь процес, а не лише щодо одного фігуранта.

— Зупиняти потрібно усю справу. Іван же стверджує, що він не вчиняв убивство з необережності. Що це були інші особи. Крім того, апеляції щодо групового хуліганства стосуються усіх обвинувачених, не окремо по кожному. Розгляд без Приходька в будь-якому результаті вплине на його права, — підкреслив Сергій Кишенько.

Врятувати дитину не змогли, 3 червня хлопчик помер у лікарні. Після смерті дитини справу перекваліфікували, а фігуранти спочатку відмовлялися від співпраці зі слідством та не визнавали провини.

Головне фото: соцмережі.

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