Мобілізація померлих та ув’язнених: на Закарпатті та Львівщині викрили махінації ТЦК

Замість реального поповнення лав ЗСУ — маніпуляції в базах даних та звіти про мертвих душ. Правоохоронці викрили масштабну схему паперової мобілізації, до якої причетні троє високопосадовців територіальних центрів комплектування. Про це повідомив Гепрокуров Руслан Кравченко.

Посадовці, намагаючись створити ілюзію успішного виконання мобілізаційного плану, вигадували призовників, яких насправді не існувало. Для цього вони використовували свій законний доступ до державного реєстру Оберіг, куди за допомогою електронних ключів вносили завідомо неправдиву інформацію.

Кого призивали на папері

Цинізм схеми вражає: щоб покращити показники, до списків мобілізованих включали людей, які фізично не могли бути в армії. Серед них:

особи, які вже померли;

засуджені, що перебувають у місцях позбавлення волі;

громадяни з правом на відстрочку або ті, хто вже служить;

пенсіонери, які за віком не підлягають призову;

студенти військових вишів.

Після махінацій у системі чиновники підписували фіктивні поіменні списки бійців, які нібито вже вирушили до частин. Ці підробки відправляли до обласних ТЦК як доказ ефективної роботи.

Географія злочину та цифри

Найбільш зухвалу схему налагодили у Мукачівському РТЦК на Закарпатті. Там 49-річний полковник (начальник військкомату) лише за перші три місяці 2026 року фіктивно мобілізував 162 людини. Його 37-річний заступник у званні майора за цей же період додав до статистики ще 108 фейкових воїнів.

Аналогічний епізод зафіксували й на Львівщині. Тимчасовий очільник Золочівського РТЦК, 41-річний підполковник, наприкінці 2025 року прикликав на службу шістьох осіб. Насправді ж ці люди вже давно служили за контрактом у госпіталі Нацгвардії та інших підрозділах.

Покарання та наслідки

Усім трьом фігурантам уже оголошено про підозру. За рішенням суду обрано запобіжні заходи:

Начальнику Мукачівського військкомату — тримання під вартою з можливістю застави у 3,9 млн грн;

Його заступнику-майору — варта з альтернативою застави у 3,3 млн грн;

Підполковнику зі Львівщини — застава у розмірі 121,1 тис. грн .

Наразі слідчі встановлюють повне коло осіб, які могли бути залучені до цієї схеми. Також перевіряється діяльність військкоматів в інших регіонах країни, щоб унеможливити існування подібних паперових армій.

Головне фото: Руслан Кравченко.

