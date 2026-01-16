Голова ВЛК продавала “непридатність” до військової служби: вилучено 300 тисяч доларів готівкою

Голову ВЛК при районному ТЦК і СП на Дніпропетровщині викрили на системному продажі “непридатності” до служби, повідомили в Офісі генерального прокурора. Повідомляється, що посадовиці та цивільній особі-посереднику вручили підозру.

Знайшли 300 тисяч доларів готівкою: деталі корупції у ВЛК Дніпропетровщини

За даними слідства, очільниця ВЛК у змові з посередником систематично отримувала неправомірну вигоду за ухвалення рішень про непридатність або обмежену придатність військовозобов’язаних. Сфальсифіковані документи давали можливість ухилятися від військової служби.

Правоохоронцям вдалося задокументували понад 20 епізодів одержання хабаря. Під час пошуків у посадовиці вилучили понад 307 тисяч доларів США готівкою, ще понад 90 тисяч доларів знайшли у посередника.

Щодо голови ВЛК відкрито провадження за частиною 1 статті 114-1, частиною 1, 3 статті 368 Кримінального кодексу України, щодо посередника — за частиною 1 статті 114-1, частиною 1, 2 статті 369 Кримінального кодексу.

В СБУ додали, що вартість послуг стартувала від 2,5 тисяч доларів. Якщо їхню провину доведуть, зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

