НАБУ проводить обшуки в нардепки Анни Скороход — їй закидають отримання хабара

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної групи, яка була очолювана народною депутаткою України.

Згодом ЗМІ повідомили, що йдеться про депутатку групи За майбутнє Анну Скороход. Читай у матеріалі, що відомо про слідчі дії та реакцію самої нардепки.

Обшуки в Анни Скороход — деталі

Як зазначила сама депутатка у себе на сторінці у Facebook, у її помешканні проводяться слідчі дії.

Мені нічого приховувати, моя діяльність — на долоні, — зазначила Скороход у повідомленні.

Також вона додала, що вбачає у цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати її політичну діяльність через принципову позицію.

Як повідомляє УП, Скороход, ймовірно, разом зі своїми спільниками вимагала у підприємця 250 тисяч доларів США.

