Для тебе Новини

НАБУ проводить обшуки в нардепки Анни Скороход — їй закидають отримання хабара

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Грудня 2025, 10:21 1 хв.
анна скороход обшуки
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь