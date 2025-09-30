Не працювали, а зарплата капала: у дитбудинку Сонечко могли розікрасти 230 млн

Працівники дитячого будинку Сонечко, що в Запоріжжі, після початку повномасштабного вторгнення продовжували отримувати зарплати попри те, що всіх дітей із закладу евакуювали у Львівську область. Про це дізналися журналісти видання NGL.media.

Ділимося подробицями нового розслідування колег та розповідаємо, на скільки збагатіли працівники без роботи.

Працівники дитбудинку отримували зарплати й премії, хоча нічим не займалися

У матеріалі йдеться, що роками працівники дитячого будинку отримували не лише зарплати, а й премії та надбавки, хоча всіх дітей із закладу евакуювали. Йдеться про отримання сотень мільйонів гривень зарплати без виконаної роботи.

Дитбудинок Сонечко у Запоріжжі був найбільшим в Україні до моменту, коли на початку повномасштабної війни звідти евакуювали всіх дітей. Більшість вихователів мали евакуюватися разом із дітьми, однак вони лишилися у Запоріжжі, і щобільше, отримували зарплату понад три роки.

Утримання дитбудинку без дітей обійшлося у понад 230 млн грн, з яких понад 212 мільйонів пішли на зарплати працівникам. Більшість персоналу офіційно перебувала “у простої”. Увагу розслідувачів привернув той факт, що саме цей дитячий будинок отримував найбільше фінансування від держави, проте дітей там давно немає.

Це історія не про нещасних кинутих дітей, а про захланних чиновників та працівників соціальної сфери, які змогли залишити дітей, але не змогли відмовитись від зарплати.

Серед 424 працівників Сонечка лише лікарка Ольга Ревченко виїхала разом із дітьми і лишається з ними досі. Деякі вихователі приїздили на так зване вахтове відвідування. Більшість — відмовилася їхати у Львівську область, але продовжила отримувати не менш 2/3 тарифної ставки окладу працівника.

Мало того, з середини березня 2022 діти фактично перебували у Львівській області, однак числилися у Запоріжжі. Це сповільнювало процес влаштування дітей у родини.

Очільниця Сонечка Лілія Філіпська перекладає відповідальність на працівників дитбудинку. Жінка їздила навідувати дітей до нового дитячого будинку, проте сама живе у Запоріжжі.

Може є сенс поговорити з працівниками, які не поїхали, а не зі мною? Деякі люди захотіли бути в простої і не захотіли їздити як ми 24/7. А ви б змусили своїх працівників поїхати від сім’ї, батька чи матері, яка потребує допомоги?

Екс-заступниця директорки дитячого будинку Оксана Найдьонова підтвердила, що співробітники отримували кошти.

А що, ми повинні були їх звільнити? Щоб люди залишилися на вулиці зовсім без зарплати? Ми збиралися працювати далі.

За словами керівниці департаменту охорони здоров’я Запорізької ОВА Вікторії Клименко працівники дитячого будинку не могли знайти роботу у Запоріжжі, тому їх не звільняли, і вони продовжували отримувати зарплати. І навіть ті, хто дітей на Львівщині не відвідував.

Схема з зарплатами

Голова Офісу дітей та молоді ДІйМО при Мінсоцполітики Кирило Невдоха і сам має досвід перебування в інтернаті. Чоловік поділився, що дитячі будинки в Україні часто працюють за схемами “ми вам трудову, а ви нам зарплату”.

Тобто це ситуації, коли офіційно у штаті більше співробітників, ніж за фактом. Ще один варіант — коли на людей виписують премії, але частину вони мають віддавати керівництву.

А премії працівники дитбудинку Сонечко отримували немалі — лише 800 тисяч гривень витрачено на них у вересні 2024. Ще одну премію працівники отримали з нагоди свята — Різдва Богородиці.

Всього того місяця майже 100 працівників отримали надбавку. Найбільше — сумарно 31 тис. грн — отримала тодішня заступниця директорки Оксана Найдьонова. Вона також призначала премії більшості працівникам.

Сама Найдьонова зазначила, що премії отримували лише ті працівники, які займалися дітьми і не були в простої. Деталями оплати жінка ділитися відмовилася.

Деякі працівники Сонечка, які за документами отримували премії, поділилися, що насправді не отримували додаткових виплат або ж не такі високі, як було зазначено в документах.

Щобільше, на виховання дітей з Сонечка дитбудинок коштів не витрачав. Оплата необхідного лягла на інші дитбудинки Львівщини.

Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування можливої розтрати понад 230 млн грн.

